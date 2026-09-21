El verano termina en el calendario este miércoles, aunque en los termómetros seguirá con nosotros

Mirando al satélite Meteosat, hoy nos encontramos un invitado nada habitual en las cercanías de nuestro país. Una tormenta tropical, de nombre 'Fay'. Se encuentra a 1.500 km de Canarias, al sur de las islas Azores. No hay que preocuparse por que la trayectoria prevista aleja la tormenta de nosotros, además se irá debilitando durante los próximos días.

Dos días de verano

Tendremos una semana marcada por el tiempo caluroso, tranquilo y el cambio de estación, aunque sólo en el calendario. Este miércoles a las 2:05 hora peninsular, una hora menos en Canarias, terminará el verano astronómico y comenzará el otoño.

Semana de calor

Las noches no serán tan cálidas, debido a que cada vez son más largas, en cambio durante el día en las horas centrales seguiremos con valores veraniegos, que apenas van a cambiar. Así que es muy probable que terminemos la semana con las mismas temperaturas de este lunes. Hoy ascienden en la mitad norte.

Se activan los avisos por altas temperaturas en Ourense por máximas que podrán rebasar los 37º; también en Pontevedra y Girona por máximas de más de 35 ºC. La tarde nos dejará 33º en Valladolid, Logroño, Madrid, Huesca y Palma; Se prevén los 34º en Lleida, Zaragoza y Cáceres. En el sur se mantendrán con 35º en el Guadalquivir; 25º en Ceuta; 27º en Melilla y 30º en Santa Cruz de Tenerife.

Estabilidad

El anticiclón se queda con nosotros durante esta semana, en la que nos olvidamos de las fuertes tormentas de días atrás. Hoy tan solo tendremos nubes de tipo bajo acumuladas en las costas murcianas, de Andalucía, Ceuta, Melilla y norte de Canarias. En ambas capitales autónomas podrían caer algunas gotas.

Las nieblas de primera hora de la mañana tenderán a irse disipando en el interior de Galicia. En el resto tendremos cielos despejados, decorados con nubes de tipo alto, que probablemente nos dejarán un bello atardecer. Por ciento el de hoy lunes, será el penúltimo del verano.

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