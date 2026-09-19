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Fin de semana marcado por la estabilidad, el calor y los chubascos en el sureste peninsular

Las temperaturas tenderán a mantenerse elevadas, con valores que podrán superar los 35 grados en zonas del suroeste.

Día soleado en playa urbana de El Ancón en CARBONERAS (Almería)

Fin de semana marcado por la estabilidad, el calor y los chubascos en el sureste peninsular | José Quintana Montañés

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El tiempo de este fin de semana estará marcado en España por la estabilidad atmosférica y el predominio de los cielos poco nubosos o despejados en buena parte del territorio, aunque persistirá cierta inestabilidad en el sureste peninsular y en algunos puntos del área mediterránea. Las temperaturas tenderán a mantenerse elevadas, con valores que podrán superar los 35 grados en zonas del suroeste.

Chubascos en el sureste

Durante este sábado, la mayor parte del país disfrutará de una jornada estable, con cielos despejados y algunos intervalos de nubes bajas en áreas del norte, el Mediterráneo y el interior del sureste, que tenderán a desaparecer a lo largo del día. Sin embargo, la situación será diferente en el extremo sureste peninsular y las islas Pitiusas, donde se esperan cielos más nubosos y chubascos que podrían ir acompañados de tormentas.

Las precipitaciones podrán ser localmente intensas en los litorales de Murcia y del sur de la Comunidad Valenciana. Por este motivo, Valencia, Alicante y varios puntos de la Región de Murcia permanecerán bajo aviso meteorológico. Cádiz, por su parte, tendrá aviso por viento y oleaje.

Las temperaturas máximas subirán en buena parte de España, con aumentos especialmente destacados en Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro. En las depresiones del suroeste podrán alcanzarse o superarse los 35 grados. También se esperan noches tropicales en zonas del litoral mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir.

Rachas de viento de hasta 70 km/h en Cádiz

El domingo continuará la tendencia estable. Los cielos permanecerán poco nubosos o despejados en gran parte del país, aunque todavía podrán aparecer intervalos nubosos en Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, áreas mediterráneas y el interior del sureste. En el Estrecho y Melilla no se descartan algunas lloviznas, mientras que podría registrarse algún chubasco aislado en el litoral sureste.

Las temperaturas subirán en la mitad norte y apenas cambiarán en el resto, con posibles descensos de las mínimas en el sureste. El calor seguirá siendo protagonista, con más de 35 grados en puntos del suroeste. Además, Cádiz mantendrá el domingo un aviso amarillo por viento, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

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