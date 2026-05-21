César Gonzalo pide paciencia: este calor extraordinario para mayo va para largo

Las temperaturas veraniegas han llegado y vienen para quedarse. Este episodio de calor extremo, para el mes de mayo, va para largo. Así lo indica los mapas de previsión a largo plazo del Centro Europeo de Predicción. Para la próxima semana, la anomalía de las temperaturas seguirá siendo muy alta. Superando en más de 10º los valores habituales para la última semana del mes.

Verano en el norte

Es la primera vez que en este 2026 se activan los avisos de AEMET por altas temperaturas. En concreto en las provincias de Vizcaya y de Badajoz. En el extremo norte es donde más se incrementan, con una subida que añadirá hasta 9º a los valores de ayer. De golpe podrán alcanzar en un 21 de mayo los 34ºC a la sombra en Bilbao. Además, podrán llegar a rozar el récord de calor para mayo en Oviedo con 32º y Valladolid con 33º previstos. Las más altas se prevén en Sevilla con 37º y Badajoz con 38º. Hay que destacar que capitales como Madrid, Guadalajara, Logroño y Pamplona superarán los 32ºC de máxima.

Anticiclón caluroso

Las altas presiones desde el interior de Francia nos dejarán un día de plena estabilidad. Jueves soleado, que verá como durante la tarde en zonas de montaña del norte, comenzarán a surgir algunas nubes. Podrían llegar a formar alguna tormenta, en la Cordillera Cantábrica, en las sierras de Teruel y el interior de Castellón. El viento de Levante alcanzará algunas rachas fuertes en el área del Estrecho. Asimismo, se suma la calima, que desde el norte de África rozará el archipiélago canario, y el oeste de Andalucía.

Aún más

El calor se intensificará más durante el día de mañana. Con una marcada subida en Galicia, mucho más ligera llegará al resto. Llegaremos probablemente al pico del calor de este episodio. En que se rozarán los 40ºC en el sur, con máximas próximas a los 35º en el centro. También hay que contar con la aparición de noches tropicales en el sur, noches en la que los termómetros no bajarán de los 20º.

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