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Cálidas temperaturas

Más calor que ayer, pero menos que mañana, y así hasta llegar a un viernes propio de julio: rumbo a los 40ºC

Siguen subiendo las temperaturas. Hoy será en el este donde el ascenso será más palpable. Llega una tarde de 33ºC en Murcia; 30º en el interior de Aragón, Cataluña y en el valle del Guadalquivir. En resto la subida será más ligera en un día con tiempo estable, salvo por las tormentas que podrán ser fuertes en el Pirineo y algunas lloviznas en Galicia y Asturias.

César Gonzalo

Más calor que ayer, pero menos que mañana, y así hasta llegar a un viernes propio de julio | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
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Nos esperan temperaturas de pleno verano de cara al jueves y viernes. No es una exageración. Hoy, ya tendremos valores que quedan entre 1º y 3ºC por encima de lo habitual para un 19 de mayo. Pero si miramos a sólo tres días vista, la anomalía respecto a lo normal se dispara este próximo viernes. Con una diferencia de más de 10º respecto a la temperatura propia de un 22 de mayo.

Martes más estable

El anticiclón gana terreno y dejará una jornada mucho más estable en buena parte del país. Sol y algunas nubes altas en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque el norte seguirá más revuelto por el paso de un frente, con lloviznas débiles en Galicia y comunidades cantábricas. Por la tarde crecerán nubes de evolución en zonas de montaña del este y nordeste. Atención en el entorno de los Pirineos, donde podrán dejar fuertes chubascos, especialmente en el norte de Cataluña. Mucho más esporádico se podrá escapar algún chaparrón aislado en el interior de la Comunidad Valenciana y sierras de Teruel. En Canarias se mantendrán en el norte de las islas de mayor relieve.

Más calor que ayer

Hoy suben en casi todo el país, el ascenso será muy acusado ganando hasta 7º del tirón en el este. Se prevén 31° en Lleida, Sevilla y Zaragoza; La más elevada serán los 33° de Murcia. Ambiente muy cálido en el centro, con 27 a 28° en Madrid, Toledo o Badajoz. Seguirán más contenidas en el Cantábrico y Galicia llegando a 21° en A Coruña, y 22° en Santander y San Sebastián.

Menos que mañana

Mañana será en el oeste donde los termómetros darán un buen salto térmico, añadiendo más de 5º, a sus registros. Ascenso, que menos pronunciado, también aparecerá en el resto de la Península. Miércoles de calor y cielos despejados con el anticiclón centrado sobre la Península, que aún dejará mañana nubes a primera hora en el cantábrico, litoral mediterráneo y Baleares. Asimismo, por la tarde de nuevo los chaparrones podrían aparecer en el Pirineo.

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