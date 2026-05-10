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La lluvia se extiende este domingo por casi toda la Península salvo el área mediterránea

La influencia de una borrasca estacionaria al oeste de Portugal dejará este domingo una jornada inestable en buena parte de la Península, con chubascos, tormentas y posible granizo.

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La Rioja activará este mediodía el riesgo amarillo por lluvias y tormentasEUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Publicado:

La lluvia aparecerá este domingo en la mayor parte de la Península, con la excepción del área mediterránea, en una jornada marcada por el tiempo inestable, el descenso térmico en amplias zonas y el ascenso de las temperaturas en las provincias bañadas por el Mediterráneo.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación estará condicionada por una borrasca estacionaria situada al oeste de Portugal. Su influencia favorecerá el predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en buena parte del territorio peninsular.

Las lluvias se producirán principalmente en forma de chubascos, que podrán ir acompañados ocasionalmente de tormenta y granizo. Los episodios más intensos se esperan en el extremo oriental del Cantábrico y en el oeste de Galicia, donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y persistentes.

Con menor probabilidad, también podrían registrarse chubascos localmente fuertes en el Pirineo occidental, así como precipitaciones persistentes en el entorno del Sistema Central. En cambio, la lluvia será menos probable en el tercio oriental peninsular, donde predominarán los intervalos nubosos.

Baleares quedará al margen de este episodio de inestabilidad, con cielos despejados durante la jornada. A lo largo de la tarde, la nubosidad tenderá a romperse y se abrirán claros de forma progresiva en buena parte del país, salvo en el cuadrante noroeste, donde se mantendrá el ambiente más cubierto.

La nieve aparecerá en zonas de montaña a partir de cotas situadas entre los 1.700 y los 2.000 metros.

Temperaturas al alza en el Mediterráneo

Las temperaturas subirán este domingo en Baleares, la zona de Alborán y el tercio oriental peninsular. El ascenso será notable en puntos de la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde el ambiente será más caluroso que en jornadas anteriores.

Por el contrario, los termómetros bajarán en el cuadrante noroeste, el sistema Ibérico, la Meseta Sur y las Canarias occidentales. Las máximas más elevadas se registrarán en Murcia, con 27 grados; Girona, con 26, y Almería y Lleida, con 25. En el extremo opuesto, Burgos se quedará en 14 grados, mientras Ávila, León, Segovia y Soria alcanzarán 15.

El viento también será protagonista. Soplará con intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte en las costas de Galicia y del sureste peninsular. Además, se esperan intervalos fuertes en el Estrecho, el área de Alborán y Baleares.

Canarias tendrá nubosidad y lluvias débiles en islas montañosas

En Canarias, la Aemet prevé cielos poco nubosos con intervalos nubosos en zonas de interior durante las horas centrales, salvo en el norte y este de las islas montañosas. Allí podrán registrarse precipitaciones ocasionales, en general débiles.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y soplará viento del noroeste flojo a moderado, con predominio de las brisas en varias islas. En el mar, se espera viento del noroeste, marejadilla o marejada y mar de fondo con olas de dos a tres metros.

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