¿Por qué un eclipse de minutos genera tanta expectación? La explicación de Roberto Brasero a tres meses del 12 de agosto

Hoy 12 de mayo faltan 3 meses justos para que podamos disfrutar de ese fenómeno que no ocurre en la España peninsular desde hace más de 100 años: el eclipse total de sol de este próximo 12 de agosto. En el año 2005 pudimos ver un eclipse anular, pero no es lo mismo.

Las Islas Canarias entraron dentro de la franja de totalidad del eclipse del 2 de octubre de 1959 pero el resto de España, no. Hay que remontarse hasta el 17 de abril de 1912, para encontrar el último eclipse solar total visible desde la Península Ibérica, que entró por Oporto y salió por Gijón: ¡Demasiado poco!.

El último eclipse para mí comparable con el que sucederá este próximo 12 de agosto fue el que se vivió en España en el año 1905, casi recién echado a andar el siglo XX. Aquel fue un eclipse total que se pudo ver en muchas más zonas de la península y, casualmente, en una franja de totalidad muy parecida a la de este próximo agosto.

Es una de las muchas coincidencias que rodean un fenómeno astronómico que en el fondo es una enorme casualidad: la de que la Luna pueda tapar el Sol siendo ella -como sabemos- mucho más pequeña que el astro rey. Pero se da la enorme y feliz coincidencia de que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol pero está 400 veces más cerca de nosotros por lo que, desde nuestra posición de observadores en la Tierra, el disco lunar puede tapar perfecta y completamente al disco solar en algunas situaciones concretas. Los eclipses son, por tanto una enorme coincidencia cósmica.

¿Por qué nos fascinan tanto los eclipses?

Así he titulado el libro que ya tengo entregado y que saldrá a las librerías el próximo 15 de julio -ECLIPSES, una coincidencia cósmica, Editado por ESPASA- y del me gustaría, no solo anunciar que existe, sino contaros lo que podéis encontrar en él. Pero sobre todo lo que me gustaría es que tanto el libro como estos artículos os puedan servir para disfrutar de estos fenómenos astronómicos que a muchos nos fascinan desde pequeños.

A veces intento explicar por qué de esta fascinación a los amigos que me preguntan: cómo puede merecer la pena dedicar tanto tiempo de preparación, de lectura, de vídeos o incluso recorrer tantos kilómetros para contemplar algo que durará apenas dos minutos. Esa será, por ejemplo, la duración de la fase de totalidad del eclipse de Sol del 12 de agosto, visible desde el norte de España ¡o incluso menos!.

Hay eclipses más largos, como el que tendremos en 2027 y que se verá desde el sur de Andalucía, Ceuta o Melilla, donde serán más de cuatro minutos de duración de la fase de totalidad. Incluso si llegásemos a contemplar el que será el eclipse más largo de toda la historia, ni siquiera alcanzará los ocho minutos de duración. Aunque tampoco debería preocuparte, porque ese eclipse, que batirá el récord de duración, con casi siete minutos y medio, tendrá lugar el 16 de julio de 2186, y no creo que ni tú ni yo estemos en condiciones de disfrutarlo. ¿Qué tiene esa breve ocultación del Sol que nos resulta tan fascinante?

Eclipse total y duración de la totalidad

Lo primero que se me ocurre decirte es lo que le digo a ese amigo que me lo pregunta. Y es que, en realidad, la duración del eclipse no es solo lo que dura la fase de totalidad, esos apenas dos o cuatro minutos. El eclipse se disfruta desde lo que se denomina el primer contacto, es decir, cuando el disco Lunar empieza a tapar la superficie del Sol, y hasta el cuarto o último contacto, que es cuando la Luna termina de retirarse del todo. Ese recorrido de la 'mancha negra' que va ocultando el Sol hasta taparlo por completo y el recorrido inverso hasta dejarlo como estaba tienen una duración mucho mayor: estamos hablando ya de varias horas.

En Oviedo, por ejemplo, el eclipse del 12 de agosto empezará a las 19:21 y terminará justo a las 21:21, tres horas exactas en las que no solo irás disfrutando de los espectáculos visuales que te ofrece el astro rey mientras va siendo ocultado por la Luna, sino de todo lo que va ocurriendo alrededor. Podrás descubrir el curioso efecto de un Sol eclipsado en las hojas de los árboles, comprobar cómo baja de golpe la temperatura cuando se va haciendo de noche en pleno día, presenciar el comportamiento de los animales que puedas tener alrededor o constatar las imprevisibles reacciones de los humanos con los que estés compartiendo ese momento. ¡Un eclipse es mucho más que ese minuto y medio de la ocultación total. Aunque van a ser esos 90 segundos los que te dejarán con la boca abierto!. Sí amigos, una cosa es la duración total del eclipse, esas 3 horas aproximadamente, y otra es la duración de la totalidad, es decir, ese breve espacio de tiempo en el que Sol estará completamente oculto por el disco lunar, y ahí sí se hará de noche en pleno día, se podrá observar a siempre vista la corona solar… y te podrás quitar las gafas de eclipse homologadas -el mejor y más cómodo sistema de protección ocular- porque el resto del tiempo es necesario esa protección para observar el eclipse -y el Sol- y no quedarte ciego o con daños irreparables.

Pero sí, la respuesta es que ese minuto y medio de totalidad merecen mucho la pena, tanto como que haya viajeros internacionales que ya tienen reservada media España para disfrutar del eclipse de este próximo 12 de agosto, para el que todavía quedan 3 meses… o ya solo faltan tres meses, según lo quieras mirar. Y tú, ¿te lo vas perder? Seguiremos informando...

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