"Camino de los 40º", César Gonzalo avisa de que la subida de temperaturas "nos llevará de marzo a julio en 6 días"

El tiempo va a dar un gran salto en el calendario en sólo 6 días. Vamos a pasar de un mayo que estaba "marceando" el sábado. A tener ambiente de pleno mes de julio de cara al viernes. Vamos camino de los 40º en el sur de la península, con ascensos consecutivos a lo largo de la semana. Todo esto con tiempo mucho más estable.

Hoy ligera subida

En este lunes tendremos una tarde más cálida que la de ayer en casi toda la península. La excepción la encontraremos en el sur de Andalucía y Murcia donde bajarán ligeramente, y en ambos archipiélagos donde apenas cambiarán. Ya hoy llegarán a 26º en Zaragoza y Lleida; Se prevén unos 23º de máxima en la Comunidad de Madrid y Guadalajara. Las más altas se alcanzarán en el valle del Guadalquivir y Murcia con 28 ºC. En el Cantábrico y Galicia rondarán los 20º durante la tarde.

Tiempo más estable

Las tormentas reducen su extensión. Durante la mañana aún se activan los avisos de AEMET por fuertes chubascos en el interior de Cataluña. Más débiles se pueden escapar algunos en el norte de Castellón y Teruel. No se puede descartar algún chaparrón puntual en el interior de Valencia, Alicante y el norte de Mallorca. Además, en Galicia por la tarde un frente podrá dejar algunas lluvias débiles en el oeste, acompañadas de fuertes rachas de viento. En el resto predominará el tiempo estable, con grande claros en el interior peninsular y sur de Canarias. En el norte del archipiélago sí se podrán escapar algunas gotas.

Camino a los 40º

Durante esta semana dejaremos de estar atentos a las tormentas, para vigilar de cerca los termómetros. Las temperaturas seguirán subiendo, jornada a jornada. Miércoles y jueves serán días con importantes ascensos, y darán lugar a un viernes con ambiente veraniego. Ojo que Sevilla podrían rozar los 39 ºC a la sombra. Se prevén unos 37º en Badajoz; 36º en Cáceres, y Zaragoza; 34º en Madrid, Valladolid y Logroño; También destacan los 31º previstos en Pamplona y los 29 de San Sebastián. Llegan los primeros calores de pleno verano del año, cuando aún seguimos en primavera, y nos estamos recuperando del fresco del pasado fin de semana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.