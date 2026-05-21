Mercedes Martín: "El calor de julio se adelanta a mayo y se prolongará varios días"

Desde este miércoles y durante los próximos días, las temperaturas serán claramente veraniegas en buena parte del país, con máximas que podrán alcanzar los 38 a 40 ºC en puntos del valle del Guadiana y del Guadalquivir, especialmente en las provincias de Badajoz y Sevilla.

Según la previsión de la AEMET, los valores diurnos se situarán entre 5 y 10 ºC por encima de lo habitual para estas fechas. En algunos puntos de la mitad norte, sobre todo entre el jueves y el viernes, la anomalía térmica podría superar incluso los 10 ºC.

El calor se extenderá a amplias zonas de la Península. Bilbao, Valladolid, Zaragoza, Toledo o Lleida podrían rondar los 34 ºC, mientras que Sevilla y Badajoz vivirán los momentos más cálidos del episodio, con registros entre 37 y 40 ºC.

Noches tropicales

El ascenso térmico también se notará de noche. A partir del jueves podrían registrarse noches tropicales, con mínimas de 20 ºC o más, en zonas del centro y sur peninsular. Madrid podría vivir incluso su primera noche tropical de la temporada.

El episodio llegará acompañado de tiempo estable, cielos poco nubosos y pocas precipitaciones. Solo se esperan algunos chubascos tormentosos aislados en áreas de montaña y lluvias débiles en el extremo norte. Además, la calima irá ganando presencia en el centro y sur peninsular, con cielos más turbios y peor calidad del aire.

Fin de semana con cambios

De cara al fin de semana, la incertidumbre aumenta. Una zona de bajas presiones podría favorecer un descenso notable de las temperaturas en Galicia, Asturias y otros puntos del noroeste, además de dejar chubascos localmente fuertes en el norte y en los Pirineos.

Aun así, el calor seguirá dominando en buena parte del país. En el valle del Ebro, la zona centro y la mitad sur, los termómetros continuarán en valores muy altos para la época, con posibilidad de un nuevo repunte a comienzos de la próxima semana.

En Canarias también predominará el tiempo estable y las temperaturas irán en ascenso. A partir del fin de semana podrían superarse los 32 a 34 ºC en varias zonas del archipiélago.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.