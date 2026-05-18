Montse Minguez, tras las elecciones de Andalucía: "No entendemos la euforia del PP, ya son un matrimonio con VOX"

Montse Minguez, portavoz del PSOE, ha comparecido ante los medios de comunicación apenas unas horas después de que el partido socialista sufriera el peor resultado de su historia en las elecciones de Andalucía 2026 (28 escaños).

"No es el resultado esperado, pero se han escrito muchas esquelas del PSOE..."

"Mandamos un mensaje de cariño al PSOE andaluz, concretamente a María Jesús Montero... Es evidente que el resultado no es el esperado, pero se han escrito muchas esquelas del PSOE en los últimos tiempos y aquí seguimos. Seguiremos trabajando para que Andalucía sea socialista, somos la única alternativa a la derecha y lo hemos demostrado", empezó diciendo Minguez.

"No entendemos la euforia del PP, han perdido 5 escaños y la mayoría absoluta... en las últimas cuatro elecciones se confirma que dependen de VOX"

"No entendemos la euforia del PP, han perdido 5 escaños y la mayoría absoluta, es más, el bloque de izquierda ha subido y el de derechas ha bajado. Además, en las cuatro últimas elecciones, el PP sigue necesitando a VOX, sus objetivos eran distanciarse de la ultraderecha y ahora hay un 'matrimonio' entre ellos. Es el gran fracaso de Feijóo, prometió moderación y neutralidad, y ahora tenemos más dependencia y ultraderecha que nunca", admitió la leridense.

"PP y VOX son un matrimonio"

La socialista centró su intervención en desmerecer la victoria popular enfocando el discurso en las alianzas o dependencias entre PP y VOX, acentuados en las últimas cuatro elecciones autonómicas (Aragón, Extremadura y Castilla y León): "¿Cuánto poder le seguirá dando el PP a VOX para llegar al Gobierno?".

En cuanto al peor resultado del PSOE en Andalucía, Minguez volvió a apelar a los servicios públicos y su "deterioro" cuando es la derecha la que tiene el poder: "Nuestra campaña ha sido la defensa de los servicios públicos, el deterioro de estos con gobiernos de derechas es evidente", explicó la catalana, que aprovechó para felicitar a Adelante Andalucía (cuadriplicó sus resultados llegando a ocho escaños).

Montse Minguez reconoció el trabajo de Montero: "Nadie ha trabajado más que ella, era la mejor candidata, y sí, ahora estamos a un año de las elecciones municipales y generales, y ya estamos pensando en recuperar el voto 'perdido' respecto a Adelante Andalucía. Además, vigilaremos los pactos entre PP y VOX, se tiene que cumplir la ley, diremos 'no' al racismo y a la xenofobia. Nuestra oposición será seria, útil y muy vigilante".

La portavoz progresista finalizó su intervención lanzando otro dardo más a los populares, recordando los últimos comicios en Castilla y León: "Asusta que todavía no conozcamos el pacto de PP y VOX ahí... miedo nos tendría que dar".

Montero no hizo reaccionar al PSOE andaluz

Con María Jesús Montero a la cabeza, el PSOE andaluz sumó este domingo 28 escaños, dos menos de los 30 de 2022 en los que hasta ahora eran los peores comicios de siempre para los socialistas en tierras andaluzas.

Y eso que en esta ocasión consiguió 60.000 votos más que en 2022, pero se dejó dos escaños, algo parecido le ocurrió a un PP que ganó con autoridad pero que pese a sumar 150.000 votos más se dejó cinco (de los 58 a los 53) y perdió la mayoría absoluta. Además de los populares, Adelante Andalucía fue el otro 'ganador' de la noche cuadriplicando sus resultados, obteniendo 8 escaños y situándose como cuarta fuerza política detrás de VOX (15).

Montero: "Tomamos nota de los resultados..."

Por su parte, la candidata sevillana felicitó este domingo por la noche a Juanma Moreno por su victoria y reconoció los malos resultados: "No son unos buenos resultados para nosotros, siempre queremos ganar, tomamos nota de lo que han votado los andaluces y analizaremos con detalle lo sucedido esta noche".

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