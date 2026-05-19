"El calor llega por entregas: el miércoles al sur, el jueves al norte", avanza Roberto Brasero

Este martes ya han subido las temperaturas en toda España, sobre todo en el interior del este peninsular. Pasado el mediodía ya se han alcanzado los 30º en Murcia capital y vamos camino de alcanzarlos en los aeropuertos de Valencia y Alicante.

Por otro lado, tenemos un frente muy débil recorriendo el noroeste peninsular, donde la temperaturas siguen frescas, en el entorno de los 20º en Galicia y Asturias. El miércoles subirán las temperaturas en el interior de Galicia pero será en el suroeste de la península donde “apriete” más el calor. Sobre todo en esos dos valles que entran dentro de los sospechosos habituales cuando hablamos de altas temperaturas: el Guadiana y el Guadalquivir.

Este miércoles ya esperamos alcanzar los 35º a la sombra en Sevilla y Badajoz. En Córdoba llegarán a 34º, y en Toledo a 33º, la misma máxima prevista para Murcia. En el este de España mañana ya no subirán más las temperaturas e incluso bajarán algún grado en la Comunidad Valenciana y también a orillas del Cantábrico.

Se instala el sol

Además de este ascenso térmico notaremos como ya el miércoles predominará el sol en los cielos de toda España con algunas nubes en la costa cantábrica, alto Ebro y Baleares que irán despejando según avance el día. Nubes también en el norte de Canarias y por la tarde en las montañas del norte, donde irán creciendo nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada, poca cosa. Y el jueves precisamente será en el norte donde subirán más las temperaturas.

El calor llega por entregas. Si mañana es el suroeste donde alcanzarán ya valores veraniegos, el jueves los tendremos en la mitad norte de la Península, que es donde más subirán las máximas ese día. Así está previsto que se alcancen los 34º en Valladolid y en Bilbao y 35º en Zaragoza. Ese día podríamos llegar a 38º en Badajoz y en Sevilla. En Oviedo se espera llegar a 31º y 25º en Santander; la máxima más fresca sería la de A Coruña con 21º.

Pero a partir del jueves, y sobre todo en las madrugadas del viernes y el sábado, ya no solo hablaremos de las máximas, las temperaturas diurnas, sino también de las mínimas, ya que iremos sumando grados por las noches y es probable que antes de que acabe la semana vivamos ya algunas noches tropicales en el sur o el centro de la península, es decir, mínimas que no bajan de los 20º en toda la noche. Llegará el calor de día… y llegará también de noche.

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