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Roberto Brasero: "Llegan los primeros avisos por calor"

Aprieta el calor en el oeste peninsular y el jueves subirán la temperaturas sobre todo en el norte de España. Este jueves ya tendremos dos provincias con avisos por calor, las primeras de la temporada.

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La previsión del tiempo del 21 de mayoAntena 3 Noticias

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Roberto Brasero
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Seguirán subiendo las temperaturas este jueves en toda España aunque en la mitad sur será ya un ascenso ligero, no como hoy que se están disparando ya los termómetros y a la 12h del mediodía ya habíamos alcanzado los 30º en Sevilla, en Andújar y en Huércal-Overa. El jueves será en la mitad norte peninsular donde se notará más el ascenso térmico y el calor se intensificará en el Valle del Ebro y la meseta norte, donde ya lo estamos notando un poco. Llegará también a las comunidades del Cantábrico donde hasta ahora están teniendo suaves temperaturas.

El jueves llega el calor al norte con 32º en Oviedo, 33º en Zamora, 34º en Bilbao o Valladolid y 35º en Zaragoza. Más altas serán las de Sevilla con 37º y Badajoz con una máxima de 38º prevista para este jueves. De hecho ya tenemos los primeros avisos por calor de la temporada: avisos de nivel amarillo en las Vegas del Guadiana y en el interior de Vizcaya, que pronto se extenderán también hacia el interior de Asturias y puede que otras provincias. Y es que el viernes las temperaturas seguirán subiendo y el fin de semana y la semana que viene serán igual de elevadas, más altas de las que corresponden para la fecha.

Se impone el sol

Esperamos un jueves anticiclónico de cielos poco nubosos y sin lluvias, más allá de algún posible chubasco aislado en montañas del norte peninsular, por la tarde. Continuará el polvo en suspensión en el suroeste y el viento de levante arreciará en el Estrecho y Cádiz, con avisos de nivel amarillo para el jueves en este caso por rachas máximas de 80 km/h.

En cuanto a Canarias, predominará también el tiempo estable en el archipiélago, con algunas nubes en el norte de las islas y cielos más despejados en el resto. La situación continuará muy similar el viernes, con temperaturas aún más altas y noches tropicales en zonas del centro y de la mitad sur. La propia ciudad de Madrid podría tener su primera noche tropical de la temporada. Durante el día nuevamente se superarán los 32º a 34° en amplias zonas. Con Sevilla y Badajoz a la cabeza, allí podrán alcanzarse 38º a 40°. El calor viene para quedarse.

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