Roberto Brasero: "Llegan los primeros avisos por calor"

Seguirán subiendo las temperaturas este jueves en toda España aunque en la mitad sur será ya un ascenso ligero, no como hoy que se están disparando ya los termómetros y a la 12h del mediodía ya habíamos alcanzado los 30º en Sevilla, en Andújar y en Huércal-Overa. El jueves será en la mitad norte peninsular donde se notará más el ascenso térmico y el calor se intensificará en el Valle del Ebro y la meseta norte, donde ya lo estamos notando un poco. Llegará también a las comunidades del Cantábrico donde hasta ahora están teniendo suaves temperaturas.

El jueves llega el calor al norte con 32º en Oviedo, 33º en Zamora, 34º en Bilbao o Valladolid y 35º en Zaragoza. Más altas serán las de Sevilla con 37º y Badajoz con una máxima de 38º prevista para este jueves. De hecho ya tenemos los primeros avisos por calor de la temporada: avisos de nivel amarillo en las Vegas del Guadiana y en el interior de Vizcaya, que pronto se extenderán también hacia el interior de Asturias y puede que otras provincias. Y es que el viernes las temperaturas seguirán subiendo y el fin de semana y la semana que viene serán igual de elevadas, más altas de las que corresponden para la fecha.

Se impone el sol

Esperamos un jueves anticiclónico de cielos poco nubosos y sin lluvias, más allá de algún posible chubasco aislado en montañas del norte peninsular, por la tarde. Continuará el polvo en suspensión en el suroeste y el viento de levante arreciará en el Estrecho y Cádiz, con avisos de nivel amarillo para el jueves en este caso por rachas máximas de 80 km/h.

En cuanto a Canarias, predominará también el tiempo estable en el archipiélago, con algunas nubes en el norte de las islas y cielos más despejados en el resto. La situación continuará muy similar el viernes, con temperaturas aún más altas y noches tropicales en zonas del centro y de la mitad sur. La propia ciudad de Madrid podría tener su primera noche tropical de la temporada. Durante el día nuevamente se superarán los 32º a 34° en amplias zonas. Con Sevilla y Badajoz a la cabeza, allí podrán alcanzarse 38º a 40°. El calor viene para quedarse.

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