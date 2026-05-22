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Calor extremo

Llega el pico del calor, y como poco durará hasta final de mes: la previsión del fin de semana de César Gonzalo

Una nueva subida de las temperaturas obliga a activar los avisos por calor de AEMET en Asturias, Cantabria, País Vasco, Ourense, Zaragoza y Badajoz. Se rozarán los 40 ºC a orillas del Guadiana y se superarán los 37º en el Guadalquivir. En una tarde de más de 30 ºC en el centro y norte. En el noroeste se esperan fuertes tormentas por la tarde, en el resto el sol seguirá.

César Gonzalo

Llega el pico del calor, y como poco, hasta final de mes seguirá con nosotros | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
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El calor sube el último peldaño de este episodio de temperaturas extremas para mayo. Es decir, llegamos a la 'cumbre térmica', y allí nos vamos a quedar. Porque lo modelos meteorológicos apuntan a que probablemente lleguemos a final de mes, con este ambiente estival.

Avisos por calor

Se activan por máximas que podrán superar los 34ºC en Ourense, Asturias, Cantabria, y norte de País Vasco. También por los 36º previstos en Zaragozay Lleida, y los impresionantes 39ºC que podrán darse en Badajoz. La tarde nos dejará valores de 33º en Madrid; De 35º en Zamora, Logroño, Toledo, Cáceres, Granada y Bilbao; 37º en Sevilla. Ayer se superó el récord de temperatura máxima de mayo en Oviedo, y hoy de, nuevo podrán llegar a los 34º. A orillas del Cantábrico alcanzarán los 30ºC en Santander, Soria y San Sebastián. Muy destacables son los 32º de Pamplona y Teruel y los 31º de Vitoria.

Dorsal y DANA

Una dorsal muy cálida, es la responsable del calor y también del tiempo estable que estamos teniendo. Seguirá con nosotros, aunque desde el oeste se aproximará un DANA muy pequeña. La consecuencia es que en el noroeste aumentará la inestabilidad por la tarde, vuelven las tormentas y convivirán con las altas temperaturas. Hoy podrán ser fuertes en el interior de Galicia, Asturias y la provincia de León. Incluso podrán dejar granizadas. El viento de levante seguirá soplando con fuerza en el área del Estrecho. A última hora del día podrá hacerlo en el País Vasco.

Fin de semana

Mañana ese cambio de viento provocará que las temperaturas den un respiro de calor sólo en el extremo norte. En Galicia y las comunidades del Cantábrico abandonarán las temperaturas de agosto. En cambio, en el resto van a continuar, en un sábado en el que las tormentas se podrán extender a más zonas de la mitad norte, Cáceres y montañas del centro. El domingo comenzará con una madrugada de noches tropicales en capitales del interior, es decir con una noche de temperaturas que en la que no bajarán de los 20º. Las tormentas repetirán en el oeste. Y, el calor veraniego seguirá con nosotros, no sólo durante el fin de semana, es probable que también hasta final de mes, mucha precaución.

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El calor llega por entregas: mañana al sur, pasado al norte. En Badajoz y Sevilla ya llegarán mañana a los 35º a la sombra. ¡Y el jueves podrían alcanzarse en Bilbao o Valladolid!. El calor llega por entregas… pero llega.

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Siguen subiendo las temperaturas. Hoy será en el este donde el ascenso será más palpable. Llega una tarde de 33ºC en Murcia; 30º en el interior de Aragón, Cataluña y en el valle del Guadalquivir. En resto la subida será más ligera en un día con tiempo estable, salvo por las tormentas que podrán ser fuertes en el Pirineo y algunas lloviznas en Galicia y Asturias.

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