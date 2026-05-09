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Aviso en 11 comunidades por lluvias y tormentas con granizo y nieve a partir de 1.800 metros

La AEMET activa avisos en 11 comunidades por lluvias y tormentas. Se esperan chubascos fuertes, tormentas con posible granizo y nieve a partir de los 1.800 metros.

Imagen de un hombre protegiéndose de la lluvia con un paraguas

Aviso en 11 comunidades por lluvias y tormentas con tormenta, granizo y nieve a partir de 1.800 metros | EFE

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Iman Benataya
Publicado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos en once comunidades autónomas por lluvias y tormentas, algunas acompañadas de granizo y nieve en cotas superiores a los 1.800 metros.

Las precipitaciones más intensas podrían registrarse en Galicia, el área cantábrica, alto Ebro, meseta Norte, Andalucía occidental, fachada oriental peninsular y Sistema Central y aledaños al sur, donde se esperan acumulados importantes de lluvia a lo largo de la jornada.

En concreto, los avisos por lluvias y tormentas estarán en Cádiz, Huelva y Sevilla; Cordillera y Picos de Europa; Litoral cántabro, Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora; Toledo; Cáceres; A Coruña, Ourense y Pontevedra; Sierra de Madrid y Metropolitana y Henares; Vega del Segura y Campo de Cartagena y Mazarrón; y Alicante. Castellón. Valencia y Tarragona estarán en aviso solo por lluvias.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una situación de inestabilidad por la influencia de una borrasca estacionaria al oeste de Portugal y la formación de otro sistema de bajas presiones en el área mediterránea. Predominarán cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones generalizadas, principalmente en forma de chubascos localmente acompañados de tormenta y posible granizo, que irán avanzando de sur a norte.

Además, podrían darse tormentas fuertes en puntos de la meseta sur, el sureste y Baleares. En zonas de montaña nevará a partir de los 1.800 o 2.000 metros.

Respecto a la temperatura, la AEMET detalla que las máximas estarán en ascenso en el extremo noroeste peninsular y Pirineos, con descensos en el cuadrante suroeste y pocos cambios en el resto. Por otro lado, las mínimas subirán en la mitad oriental de la Península y de Canarias, Andalucía occidental y Melilla; con pocos cambios en el resto.

Por lo demás, AEMET señala que soplará viento moderado de componentes este y norte en Baleares y fachada oriental peninsular, con posibles intervalos fuertes en las islas. A su vez, habrá viento moderado de componente este en el Cantábrico y Ebro, y también del este, pero flojo en el resto del tercio oriental. En el resto de la Península se registrará viento moderado del sur, con posibles intervalos fuertes y rachas muy fuertes en puntos del cuadrante suroeste y montañas del norte. Finalmente, en Canarias habrá viento de flojo a moderado del oeste y noroeste.

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