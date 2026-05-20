César Gonzalo: "Tendremos una tarde de 30º o más... y aún hay más calor a la vista"

El verano adelantado se asoma en el centro del país y ya se deja notar en el sur. Tendremos una tarde de 30 ºC o más en el centro, incluso de 35 ºC en el valle del Guadalquivir. Si les agobian están prematuras temperaturas, piensen que en Moscú están igual o peor. Porque allí sus termómetros también han llegado a los 30º, algo sin precedentes en la tercera semana de mayo en esas latitudes, sentando un nuevo récord de calor en la capital rusa.

Anticiclón en España

Las altas presiones hoy transitan sobre los cielos de nuestro país. Para dejarnos un miércoles con cielos despejados en prácticamente todo el territorio, salvo en el norte de Canarias donde repetirán las nubes. Pero sí tendremos algunos matices: En las costas del Mediterráneo las nubes bajas de primera hora de la mañana irán dejando grandes claros por la tarde. Además, tendremos nuestros cielos decorados con el paso de nubosidad de tipo alto, que probablemente nos dejará un bello atardecer en el interior. Por la tarde en el entorno de los Pirineos, y norte de Girona podrían darse algunos chubascos, puntualmente intensos.

Ascensos notables

Así se denomina a una subida de las máximas que oscile entre los 7º a 9º. Hoy ese salto térmico se dejará sentir en el oeste de la península y más ligero llegará al resto. Con estos mimbres, y el calor que ya sentimos ayer, tendremos un miércoles con máximas calurosas de 35º en Sevilla y Badajoz; de 32º a 33º en Murcia, Zaragoza y Lleida; Llegarán a los 31º en Madrid y los rozarán en Valladolid con 25º previstos. Las temperaturas más suaves se darán en el Cantábrico, con unos benévolos 20ºC en Santander. Mañana viviremos una nueva subida notable, que se dejará sentir en el extremo norte.

22 de mayo de verano

Repasamos las temperaturas previstas para el próximo viernes. Serán aún más altas que las previstas para mañana. Con ambiente, sin ambages, de verano también en el norte. Atentos a los calurosos 35 ºC previstos en Oviedo, Ourense Valladolid, Logroño y Bilbao. Hasta 36º se espera en Zaragoza y Lleida. Parece mentira, pero habrá que tener precaución con el calor, como si estuviéramos en agosto, en Badajoz y Sevilla con 39º de máxima. En el centro las máximas llegarán a los 33ºC en Madrid y 31º en Teruel. Verano adelantado que nos seguirá acompañando en el centro y sur.