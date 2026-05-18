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Roberto Brasero avisa: "Llega calor... ¡de verano!"

El martes tendremos temperaturas propias de estas fechas pero a partir del miércoles seguirán subiendo y esos días ya nos van a parecer de mes de julio.

Roberto Brasero y la previsi&oacute;n del 19 de mayo

Roberto Brasero y la previsión del 19 de mayoAntena 3 Noticias

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Roberto Brasero
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Comienza la semana con un ascenso de temperaturas pero la noticia es que continuarán subiendo en los próximos días, tanto las diurnas como las nocturnas. Y será a partir del miércoles cuando lo notemos más. De momento el martes, donde más suben respecto a las de hoy será en el interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana.

Todavía seguirán las nubes mañana en el nordeste. Irán creciendo nubes de evolución en Sistema Central, el Ibérico y los Pirineos y será sobre todo en el pirineo oriental y zonas aledañas donde nos podría caer otra tormenta este martes.

Por otro lado, tendremos un débil frente rozando el noroeste que puede dejar algunas gotas en Galicia o el interior el Cantábrico, poca cosa. En el resto de España predominará el sol y ya notaremos una tarde más cálida.

Algunas de las máximas previstas para el martes: 27ºen Valencia, Albacete y Jaén, 29º en Badajoz, 30º en Sevilla y hasta 31º podrán llegar hoy en Zaragoza. La tarde más suave la tendrán en Cádiz y en Santander con una máxima de 22º. Galicia entre 20º a 22º y en Canarias de momento tampoco pasarán de 23º en las capitales.

Más calor en camino

A partir del miércoles se frena la subida en el Mediterráneo, donde ya no cambiarán mucho más. En el resto de España sin embargo seguiremos sumando grados, especialmente en el suroeste y zona centro, así como en Canarias donde también empezarán a subir. El jueves incluso habrá algunas noches tropicales, es decir, aquellas en los que no se baja de 20°.

Esto podría suceder en zonas del sur peninsular, por ejemplo, en ciudades como Málaga o Almería. Por el día, calor. Ya más de 30° el jueves en el interior de Galicia y zona central de Castilla y León. En el valle del Ebro, 32º a 34°, lo mismo que en buena parte de la zona centro, mientras que en los valles del Guadiana y Guadalquivir se superarán los 34º a 36°.

Ambiente de verano

El viernes, suma y sigue. De nuevo habrá noches tropicales en puntos del centro y del sur de la península. Y las máximas superarán los 30° en amplias zonas del territorio. Incluso habrá máximas de más de 34° en el valle del Ebro, en puntos del valle del Duero y también en el valle del Tajo.

Ciudades como Valladolid, Toledo, Madrid o Zamora podrían rondar esos 34° C, mientras que Zaragoza, Granada, Córdoba, Jaén o Murcia alcanzarían o superarían los 35°. Con 36º a 38° incluso, en ciudades como Badajoz o Sevilla, según los datos de AEMET.

De unas temperaturas que han estado por debajo de las propias de estas fechas, en menos de cinco días. vamos a pasar a valores propios del verano.

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