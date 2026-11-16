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Huelga transportes carretera

CCOO y UGT amenazan con una huelga indefinida en el transporte por carretera si no se reconoce la jubilación anticipada de los conductores

Si la Seguridad Social no concluye el procedimiento para reconocer la jubilación anticipada de los conductores contemplan la posibilidad de una huelga indefinida aunque por el momento no coinciden en el calendario.

Imagen de archivo de varios camiones parados

CCOO y UGT amenazan con una huelga indefinida en el transporte por carretera si no se reconoce la jubilación anticipada de los conductores | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Sin haberse cumplido la primera semana de la huelga general del 11 de noviembre , CC.OO. y UGT ya advierten de la posibilidad de un nuevo paro. El Sector estatal de Carretera y Logística de La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT han informado de que si la Seguridad Social no concluye el procedimiento para reconocer la jubilación anticipada de los conductores convocarán una huelga indefinida en el sector del transporte por carretera.

CC.OO aboga por convocar primero dos días de huelga el 23 y 24 de diciembre, después de una concentración el próximo 26 de noviembre, en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. El objetivo es que se desbloquee la tramitación administrativa del informe de evaluación para aplicar la jubilación anticipada, algo que desvincula de la convocatoria de elecciones generales. Se plantean también continuar con movilizaciones en enero y febrero para concluir con la convocatoria de la huelga indefinida en marzo, si no se ha concluido el proceso.

UGT por su parte, exigió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que cumplan de manera inmediata sus obligaciones y desbloqueen definitivamente los expedientes de coeficientes reductores de la edad de jubilación de los conductores y conductoras profesionales del transporte de viajeros y mercancías por carretera. Para UGT, "resulta inadmisible que la propia Administración que aprobó el Real Decreto 402/2025 sea la que acumule retrasos en su aplicación. No se puede aprobar una norma que establece un procedimiento para acceder a una jubilación anticipada y, posteriormente, mantener paralizada su tramitación". Exige además que se convoque antes de las elecciones generales del 29 de noviembre la Comisión de Evaluación, si no se lleva a cabo esta convocatoria llamaría ya a la huelga.

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