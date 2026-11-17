Al menos 46 personas han resultado heridas en Praga, República Checa, al colisionar dos trenes en la estación central. Cuatro de los heridos presentan un estado grave, tal y como han informado las autoridades checas.

El accidente ha tenido lugar sobre las siete de la mañana de este martes en la capital checa. El ministro de transportes, Ivan Bednarik, ha calificado de grave el accidente a pesar de que la colisión se ha producido a poca velocidad.

"Varias personas han resultado gravemente heridas con riesgo de fallo en sus funciones vitales", ha asegurado el portavoz de los servicios médicos de emergencia de República Checa.

La Policía ha informado de que las labores de rescate en la zona del siniestro ya han concluido y ahora los inspectores ferroviarios, así como los investigadores, analizan las posibles causas y circunstancias del accidente.

Bednarik ha asegurado que lo prioritario ahora es atender a las personas afectadas, agradeciendo la rápida intervención de los equipos de emergencia: "Les deseo a todos una pronta recuperación y agradezco a los servicios de emergencia su labor".