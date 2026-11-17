Nueva jornada de huelga en el sector ferroviario y nueva mañana de caos circulatorio. Desde la pasada medianoche Renfe y Adif junto con las operadoras privadas de Ouigo e Iryo comienzan un paro de 24 horas exigiendo mayor seguridad en la red española. Rodalies de Cataluña ha informado de que los maquinistas no están cumpliendo con los servicios mínimos establecidos para garantizar el funcionamiento de la red durante la huelga convocada para este 17 de noviembre, por lo que, en estos momentos, tan solo circula el 50 % de los trenes. Ante este escenario, Rodalies recomienda a los pasajeros que consulten el estado del tráfico antes de iniciar sus viajes, así como que planifiquen su viaje con antelación.

Servicios mínimos

Los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes se fijan en un 75% en horas punta para cercanías, un 72% en alta velocidad y larga distancia y un 65% en media distancia. La hora punta de cercanías se fija entre las 06:00 horas y las 09:00 horas; de 13:30 horas a 15:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas, el resto del día está previsto que circulen el 50% de los trenes.

En Mercancías, los mínimos afectan al 26% del servicio programado. Por su parte, el operador ferroviario Iryo confirmó que operará este martes el 70% de sus trenes, mientras que Ouigo anunció la supresión de 10 de los 27 trenes que tenía inicialmente programados.

Los servicios eliminados por Ouigo son: Madrid-Valencia con salida a las 07:15 horas, Barcelona-Madrid a las 07:35, Valencia-Madrid a las 10:27, Madrid-Valladolid a las 10:38 y Valladolid-Alicante a las 13:00 horas. También el Madrid-Murcia con salida a las 16:15 horas, Alicante-Madrid a las 18:00, Madrid-Valencia a las 18:15, Murcia-Madrid a las 19:53 y Valencia-Madrid a las 20:57 horas.

En Rodalies Cataluña los servicios mínimos serían del 66 % del servicio habitual en horas punta y del 33 % durante el resto de la jornada.

La huelga ha sido convocada por la representación sindical del sector Los trabajadores del grupo Renfe. A ella se ha sumado la convocatoria del comité general de empresa de Adif. Por su parte, Semaf ha hecho también una propia para este día en las tres operadoras de viajeros (Iryo y Ouigo además de la pública) y en las de mercancías Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway, lo que supone una llamada para cerca de 7.000 maquinistas.

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