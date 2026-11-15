Una operación de precisión para renovar la histórica central de Santo Estevo

Un rotor de 250 toneladas no se mueve todos los días. En la central hidroeléctrica de Santo Estevo, en Nogueira de Ramuín (Ourense), su retirada ha marcado el comienzo de una compleja operación de renovación. Dos grúas especiales y una maniobra de gran precisión, que requiere alrededor de tres horas, han sido necesarias para desmontar esta pieza del grupo de generación número 2.

Es solo el primer paso de un proceso mucho más amplio: renovar la central por partes, grupo a grupo, sin abordar simultáneamente toda la instalación. Una intervención que se prolongará hasta 2031 y que busca garantizar que esta infraestructura pueda seguir funcionando con fiabilidad durante las próximas décadas.

La pregunta es por qué resulta necesario intervenir en una central que lleva casi 70 años produciendo electricidad. La respuesta está en sus propios equipos. Turbinas, rotores y sistemas de control están sometidos a un funcionamiento continuado y necesitan revisiones, reparaciones y actualizaciones tecnológicas. El paso del tiempo puede afectar a su rendimiento y fiabilidad. La modernización permite anticiparse al desgaste, reducir el riesgo de averías y conservar una capacidad de generación que ya existe.

El programa de rehabilitación impulsado por Iberdrola contempla una inversión de 12 millones de euros para actuar sucesivamente sobre los cuatro grupos de generación. La primera fase se centra en el grupo 2, con un presupuesto de tres millones y una duración estimada de un año. El calendario continuará con los restantes equipos hasta completar los trabajos en 2031.

Santo Estevo tiene, además, una historia que ayuda a entender su dimensión. Las obras comenzaron en 1945, con la apertura de accesos al cañón del Sil, y se prolongaron durante más de una década. Cerca de 2.000 trabajadores participaron en la construcción, en la que se emplearon unas 150.000 toneladas de cemento y 10.000 toneladas de acero.

Cuando se inauguró, en 1956, era la central hidroeléctrica de mayor potencia instalada de Europa. Un hito de la ingeniería de la época que convirtió este rincón de Ourense en uno de los grandes escenarios de la producción energética. Otra curiosidad: fue la primera central hidroeléctrica de Iberdrola en España que abrió sus instalaciones a los visitantes.

Desde entonces, el complejo ha seguido creciendo. En 2013 entró en funcionamiento San Esteban II, una ampliación subterránea que elevó la capacidad total hasta los 451 megavatios. Posteriormente, en 2017, comenzó a operar San Pedro II, una instalación que funciona como contraembalse y permite modular el caudal del Sil, optimizar la generación y contribuir también a la navegabilidad y al turismo de la Ribeira Sacra.

La renovación actual tiene asimismo una repercusión económica en el entorno. Los trabajos requieren profesionales especializados en mantenimiento, ingeniería, mecanizado, reparación y montaje industrial. Entre las empresas gallegas que colaboran en estas actuaciones figuran MILSA Trillo Galicia, Metalúrgica Gallega, Acebrón, Teiga TMI, Técnica 4, Montega, Tecdesoft, AIMEN, CEASA y CEFER.

Según los datos facilitados por Iberdrola, los pedidos a proveedores gallegos vinculados a su actividad hidroeléctrica superaron los 94 millones de euros en los últimos cinco años. La compañía cifra también en más de 150 los empleos directos que generan sus centrales en Galicia en la comarca del Sil, a los que se suman los puestos indirectos relacionados con las empresas auxiliares.

Casi siete décadas después de su inauguración, Santo Estevo vuelve a pasar por el taller. No para cambiar su función, sino para garantizar que pueda seguir cumpliéndola.