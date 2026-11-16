El papa León XIV ha sufrido un percance este lunes tras recibir el impacto de un rosario en el rostro mientras saludaba a los fieles desde el papamóvil en su viaje en Perú.

El suceso ha tenido lugar poco antes de comenzar la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas (Lima), cuando un pequeño objeto ha impactado a la altura del ojo del santo padre. León XIV se ha mostrado dolorido pero ha podido continuar el recorrido sin mayores inconvenientes en el día en el que el papa ha oficiado su última misa en Perú antes de volver al Vaticano.

Las mamparas de seguridad del papamóvil no pudieron evitar el impacto del rosario.

Por otra parte, el papa León XIV defendió este pasado domingo el papel de las tradiciones religiosas durante su visita a Cuzco, Perú. En un encuentro con fieles celebrado en la fortaleza inca de Saqsaywaman, aseguró que estas costumbres son "un tesoro invaluable de buenas enseñanzas" para los jóvenes.

El Pontífice destacó que las procesiones, peregrinaciones y fiestas religiosas permiten reunir a personas con diferentes formas de pensar y pueden contribuir a la reconciliación.

León XIV también pidió que las nuevas generaciones participen en las celebraciones religiosas y que sus aportaciones sean escuchadas y valoradas. También recordó al arzobispo de Cuzco, Richard Daniel Alarcón Urrutia, fallecido el pasado 30 de octubre.

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