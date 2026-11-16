Comparador de programas electorales para las elecciones: ¿qué propone cada partido en vivienda, pensiones, salarios o inmigración?

La vivienda, los salarios, las pensiones y la inmigración se han convertido en los grandes temas de debate de cara a las elecciones generales del domingo 29 de noviembre. PP, PSOE, Vox y Frente Amplio presentan en sus programas electorales respuestas muy distintas a problemas que afectan directamente a la vida diaria de millones de personas.

Mientras algunos defienden más inversión pública, protección social y derechos laborales, otros apuestan por reducir impuestos, controlar el gasto público o endurecer las políticas migratorias. Unas diferencias que, sin duda, marcarán gran parte de la campaña y podrán influir en el resultado de las urnas.

Antena 3 Noticias, en colaboración con Demócrata, ofrece este comparador interactivo de los programas electorales de cada partido político de cara a las elecciones generales.

Vivienda

Partido Popular: Los de Alberto Núñez Feijóo apuestan por aumentar la oferta de viviendas. Su programa contempla construir un millón de viviendas mediante una nueva Ley del Suelo, cambiar el uso de oficinas en residencias y agilizar las licencias para que se concedan en un máximo de tres meses. Además, quiere derogar la Ley de Vivienda actual, eliminar las zonas tensionadas y el índice de referencia de los alquileres. Para facilitar la compra de una casa, el PP propone bajar el IVA de la primera vivienda del 10% al 4% para los menores de 40 años. También plantea un aval público de hasta el 20% del valor de la vivienda para los jóvenes compradores, una ayuda que podría ampliarse hasta el 50%. En cuanto a las ocupaciones, el partido promete una ley para recuperar las viviendas ocupadas en 48 horas, permitir desalojos a petición de las comunidades de vecinos y anular el empadronamiento de quienes ocupan una vivienda.

PSOE: Defiende continuar con las medidas ya aprobadas por el Gobierno y reforzar la protección de los inquilinos. Su programa apuesta por impulsar el alquiler social, movilizar suelo público y utilizar mecanismos de colaboración entre administraciones públicas y empresas privadas para construir viviendas asequibles. También quiere reforzar el papel de la SEPI y del ICO para financiar nuevas viviendas de alquiler social y rehabilitar las ya existentes. Entre las medidas más destacadas del PSOE está la recuperación de la renta básica de emancipación, dirigida a jóvenes con ingresos bajos para ayudarles a pagar el alquiler. El partido también plantea un Plan Nacional de Fomento de la Emancipación Juvenil, un plan de construcción de viviendas públicas protegidas y medidas para rehabilitar viviendas rurales y atraer nuevos habitantes al medio rural.

VOX: El partido que lidera Santiago Abascal vincula directamente el problema de la vivienda con la inmigración. En su programa afirma que "las casas, en España, para los españoles" y propone dar prioridad a las personas españolas para acceder a vivienda protegida, social o ayudas al alquiler. El partido también quiere prohibir que se alquilen viviendas a inmigrantes en situación irregular y exigir la comprobación de la residencia legal antes de firmar un contrato de alquiler. Al igual que el PP, Vox quiere derogar la Ley de Vivienda y reformar la Ley del Suelo para construir más. Propone reducir impuestos en el proceso de construcción, agilizar los trámites y eliminar trabas administrativas. Para los compradores, plantea un IVA del 0% en la primera vivienda nueva y la bonificación total del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de una primera vivienda de segunda mano. Y frente a las ocupaciones, promete desalojos en menos de 24 horas, asistencia jurídica gratuita para los propietarios y endurecer el Código Penal.

Frente Amplio: Quiere crear un gran parque de vivienda pública en alquiler, con una inversión anual del 1% del PIB, unos 17.000 millones de euros. Su objetivo es incorporar 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años, es decir, 125.000 cada año, para alcanzar el 20% del parque total de vivienda en 2035. La coalición propone limitar los alquileres en las zonas tensionadas fijando un máximo de 600 euros al mes para un piso tipo de 80 metros cuadrados, aunque la cantidad podría ser menor según la renta media de cada barrio. También quiere que el alquiler no supere el 25% de los ingresos del hogar. Frente Amplio plantea expropiar viviendas a grandes propietarios corporativos, reservar al menos el 90% del suelo residencial para vivienda habitual y prohibir que los fondos de inversión, bancos o inmobiliarias compren viviendas para especular. Además, quiere acabar progresivamente con los pisos turísticos fraudulentos en zonas tensionadas en un plazo máximo de tres años, subir los impuestos a estas viviendas y crear una Agencia Estatal de la Vivienda con capacidad para inspeccionar y sancionar. También propone contratos de alquiler indefinidos por defecto, reconocer los sindicatos de inquilinos y regular la huelga de alquileres en casos de abusos graves.

Salarios

Partido Popular : En su programa electoral proponen una "cuota cero" durante el primer año para los nuevos autónomos , que se mantendría el segundo año si no alcanzan el salario mínimo. También plantea r educir las cotizaciones de las empresas con plantillas estables y bonificar al 100% la cuota del primer trabajador contratado por autónomos con menos de 85.000 euros de facturación. Los populares quieren facilitar la contratación mediante menores costes laborales y apoyos a las familias . Propone incentivos para las empresas que contraten a personas con hijos pequeños y una bonificación del 100% durante dos años para los autónomos que regresen al trabajo tras un permiso de maternidad o paternidad. Además, defiende reforzar el papel de las mutuas y luchar contra el absentismo laboral .

: En su programa electoral proponen una , que se mantendría el segundo año si no alcanzan el salario mínimo. También plantea r y bonificar al 100% la cuota del primer trabajador contratado por autónomos con menos de 85.000 euros de facturación. Los populares quieren . Propone incentivos para las empresas que contraten a personas con hijos pequeños y una bonificación del 100% durante dos años para los autónomos que regresen al trabajo tras un permiso de maternidad o paternidad. Además, defiende . PSOE : El partido que lidera Pedro Sánchez pone el foco en mejorar las condiciones laborales. Su principal propuesta es completar la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales sin bajar el salario , con un calendario de diálogo social y un periodo de adaptación para las pymes. El partido también quiere incentivar que los convenios colectivos lleguen a las 35 horas. En cuanto a los salarios , el PSOE plantea fijar por ley que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se mantenga por encima del 60% del salario medio y actualizarlo periódicament e. También quiere reformar el despido improcedente para que las indemnizaciones sean más altas y disuasorias, exigir una justificación real a los contratos a tiempo parcial y mejorar el permiso parenta l, con cuatro semanas pagadas al 100% por la Seguridad Social.

: El partido que lidera Pedro Sánchez pone el foco en mejorar las condiciones laborales. Su principal propuesta es , con un calendario de diálogo social y un periodo de adaptación para las pymes. El partido también quiere incentivar que los convenios colectivos lleguen a las 35 horas. En cuanto a los , el PSOE plantea fijar por ley que el e. También quiere reformar el despido improcedente para que las indemnizaciones sean más altas y disuasorias, exigir una l, con cuatro semanas pagadas al 100% por la Seguridad Social. Vox : El partido quiere d erogar la legislación laboral del actual Gobierno y reducir impuestos para impulsar la actividad económica. Entre sus medidas están la bajada del IRPF según el número de hijos, la reducción del IVA y del Impuesto de Sociedades, y la eliminación de la cuota de autónomos para quienes no lleguen al salario mínimo . Y propone un Plan Nacional de Reindustrialización, bajar impuestos a la electricidad y mantener las centrales nucleares . Para facilitar el empleo, plantea un plan de retorno para los españoles que emigraron en los últimos años por falta de oportunidades, además de medidas para que las madres puedan reincorporarse al trabajo con más facilidad.

: El partido quiere d y reducir impuestos para impulsar la actividad económica. Entre sus medidas están la bajada del IRPF según el número de hijos, la reducción del IVA y del Impuesto de Sociedades, y la . Y propone un Plan Nacional de Reindustrialización, bajar impuestos a la electricidad y . Para facilitar el empleo, plantea un por falta de oportunidades, además de medidas para que las madres puedan reincorporarse al trabajo con más facilidad. Frente Amplio: Presenta la propuesta más ambiciosa en materia de jornada laboral: reducir la semana laboral a 37,5 horas de forma inmediata en 2026, sin pérdida de salario, y bajarla progresivamente hasta las 32 horas. En el sector público, la reducción sería directamente a 35 horas. El partido también quiere aumentar proporcionalmente el salario por hora de quienes trabajan a tiempo parcial. Respecto a los salarios, propone garantizar por ley que el SMI suba de forma progresiva hasta situarse, como mínimo, en el 60% del salario medio neto. Además, plantea que las empresas de 50 o más trabajadores repartan el 10% de sus beneficios entre la plantilla, ya sea en dinero o en acciones, y prohíbe repartir dividendos antes de hacerlo. También quiere mejorar la protección por desempleo y propone elevar la prestación contributiva al 80% de la base reguladora durante los primeros seis meses y al 70% después, además de subir un 25% los topes máximos de la prestación.

Pensiones

Partido Popular : Propone reconstruir el Pacto de Toledo , el acuerdo histórico entre los partidos para proteger el sistema de pensiones. Su programa recoge la revalorización anual de las pensiones según el IPC y el impulso de la jubilación activa , con deducciones para quienes decidan seguir trabajando después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. En dependencia, el PP plantea un Pacto por la Dependencia en el que el Estado asuma el 50% del coste . También propone que las familias puedan deducirse el 40% de los gastos de cuidados profesionales y que se cotice por las personas que cuidan a un familiar en casa. Además, quiere compatibilizar las pensiones de discapacidad con el empleo y ampliar la jubilación anticipada para personas con síndrome de Dow n.

: Propone , el acuerdo histórico entre los partidos para proteger el sistema de pensiones. Su programa recoge la , con deducciones para quienes decidan seguir trabajando después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. En dependencia, el PP plantea un . También propone que las familias puedan deducirse el 40% de los gastos de cuidados profesionales y que se cotice por las personas que cuidan a un familiar en casa. Además, quiere n. PSOE : El PSOE quiere blindar el sistema público de pensiones en la Constitución y garantizar que se actualicen cada año con el IPC . Su programa plantea completar la cuota de solidaridad durante la próxima legislatura para reforzar la financiación del sistema y elevar las pensiones mínimas hasta converger entre sí. Los socialistas también propone medidas para reducir la brecha de género en las pensiones. Quiere reforzar el complemento por hijos y reconocer un año adicional de cotización por cada hijo o hija. Además, plantea una prestación por crianza para todos los hogares y un pago equivalente al SMI para las cuidadoras principales.

: El PSOE quiere . Su programa plantea completar la cuota de solidaridad durante la próxima legislatura para reforzar la financiación del sistema y elevar las pensiones mínimas hasta converger entre sí. Los socialistas también propone medidas para reducir la brecha de género en las pensiones. Quiere reforzar el complemento por hijos y reconocer un año adicional de cotización por cada hijo o hija. Además, plantea una para las cuidadoras principales. Vox : Defiende que la sostenibilidad de las pensiones depende del crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de los salarios y v incula el futuro del sistema con el aumento de la natalidad y propone un plan para apoyar a las familias, con beneficios de familia numerosa desde el primer hijo, bonificaciones en ayudas al hogar y educación gratuita de 0 a 3 años. En dependencia, Vox pide más presupuesto para el cuidado en el hogar, más plazas en residencias y programas contra la soledad. También quiere eliminar las trabas que, según el partido, retrasan o reducen las ayudas a las personas dependientes, además de ampliar las deducciones fiscales para personas con discapacidad .

: Defiende que la sostenibilidad de las pensiones depende del crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de los salarios y v y propone un plan para apoyar a las familias, con beneficios de familia numerosa desde el primer hijo, bonificaciones en ayudas al hogar y educación gratuita de 0 a 3 años. En dependencia, Vox pide más presupuesto para el cuidado en el hogar, más plazas en residencias y programas contra la soledad. También quiere eliminar las trabas que, según el partido, retrasan o reducen las ayudas a las personas dependientes, además de . Frente Amplio: El partido que lidera Ada Colau propone reformar la Constitución para elevar la pensión pública a derecho fundamental, garantizar su revalorización con el IPC y asegurar que la pensión mínima no sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional. También defiende que la gestión de las pensiones sea pública. La coalición propone devolver la edad de jubilación a los 65 años, revirtiendo la reforma de 2011, y permitir jubilarse a los 60 años en oficios penosos o con alta siniestralidad, como la construcción, la limpieza, la ayuda a domicilio, el trabajo de camareras de piso o la pesca. Además, plantea una prestación universal de 200 euros al mes por cada menor de 18 años, sin requisitos de renta. En dependencia, quiere elevar la inversión pública del 0,8% al 1,7% del PIB en 2030, mediante un plan con plazos y objetivos presupuestarios claros. La coalición defiende así un modelo de Estado más presente en el cuidado de las personas mayores y dependientes.

Inmigración