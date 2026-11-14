Abascal carga contra las encuestas y la "mafia de Sánchez": "Nos lo jugamos todo, es ahora o nunca"

Santiago Abascal, líder de VOX, ha señalado como "mayor enemigo" a las "encuestas", refiriéndose indirectamente al CIS, además de pedir una "movilización masiva para echar a la mafia de Sánchez" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"No hay un enemigo peor que la confianza. No hay un enemigo peor que la desidia. No hay un enemigo peor que la idea de dar por hecho que Sánchez no tiene opciones, cuando Sánchez está dispuesto a todo para quedarse en el poder", ha explicado el líder de la formación verde este sábado en la plaza de la Constitución, en Almería.

"El momento es ahora o nunca"

Abascal ha pedido la movilización "masiva" del voto para "echar a la mafia de Sánchez", y lo ha hecho dejando claro que el momento es ahora: "Nos lo jugamos todo y podemos decir sin ningún temor a exagerar que es ahora o nunca".

En lo referente al adelanto electoral del presidente del Gobierno, Abascal ha afirmado que responde exclusivamente a su interés personal ante las investigaciones judiciales en curso: "Saben la que se les viene encima".

"Sánchez es el candidato de Marruecos a las elecciones"

Sobre la política migratoria, Santiago Abascal quiso destacar que "Pedro Sánchez Castejón es el candidato de Marruecos a las elecciones generales", refiriéndose a la poca defensa de las fronteras en Ceuta y Melilla.

El presidente de Vox también ha acusado al Gobierno de "destruir todo lo público", citando el deterioro de la red ferroviaria, las carreteras, el sistema educativo y la sanidad pública, la cual, según ha denunciado, sufre colapsos y listas de espera mientras se "importan pacientes" y se "exportan médicos y enfermeros" formados en España.

Sobre la 'prioridad nacional', el líder de Vox ha defendido que los españoles deben tener "prioridad en el acceso a las ayudas sociales, a las ayudas del alquiler y en las plazas de guardería".

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