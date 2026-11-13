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Cuándo se cobran las pensiones en noviembre 2026 y la paga extra de Navidad

Como ocurre habitualmente cada mes, muchas entidades bancarias adelantarán el ingreso de las pensiones respecto a la fecha oficial fijada por la Seguridad Social.

Cuándo se cobran las pensiones en noviembre

Cuándo se cobran las pensiones en noviembre 2026 y la paga extra de Navidad Imagen creada con IA

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El sistema de pensiones no cambia. Tanto las pensiones contributivas como las no contributivas gestionadas por la Seguridad Social del mes de noviembre de 2026 será abonadas de igual forma que en el resto del año.

La Seguridad Social realiza el abono oficial a mes vencido, es decir durante los primeros días del mes de diciembre. Sin embargo, la mayoría de entidades financieras adelantan el ingreso para que los beneficiarios puedan disponer antes de su dinero.

Cuándo se pagan las pensiones en noviembre 2026

En noviembre de 2026, el día 25 es miércoles. Al ser un día laborable, no se espera que haya cambios significativos en el calendario habitual de pagos. Lo más probable es que la mayoría de pensionistas reciban el ingreso de su prestación entre los días 24 y 25 de noviembre, en función de la entidad bancaria que tengan.

Como ocurre cada mes, la fecha exacta puede variar ligeramente de un banco a otro. Algunas entidades suelen adelantar el pago incluso uno o dos días respecto a la fecha habitual, mientras que otras esperan hasta el propio día 25 o los últimos días hábiles del mes para efectuar el ingreso.

Con todo, es importante tener presente que este adelanto lo facilitan los propios bancos, no es algo que tenga que ver con la Seguridad Social.

Por lo tanto, lo más recomendable es consultar con la propia entidad bancaria para tener claras las condiciones y saber de antemano cuándo tendrás disponible tu pensión.

La paga extra de Navidad

La Seguridad Social tiene estipulado que hay dos pagas extras al año para los pensionistas: una en junio y otra en noviembre.

Su cuantía equivale exactamente al importe de una mensualidad ordinaria de la pensión. Sin embargo, las pensiones que derivan de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales no tienen pagas extraordinarias diferenciadas, ya que se encuentran prorrateadas en las 12 mensualidades del año.

Las fechas de cobro de la pensión y la paga extra de Navidad que se realizan en noviembre en función de la entidad bancaria serán:

  • Lunes 23 de noviembre: Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros.
  • Martes 24 de noviembre: CaixaBank y Banco Santander.
  • Miércoles 25 de noviembre: BBVA, ING, Abanca, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar.

En noviembre el incremento de la cuantía de la pensión debido a la paga extra de Navidad puede ayudar a conseguir una situación económica más desahogada durante las fechas navideñas.

Recuerda que cada banco tiene diferentes condiciones para sus clientes y los días en los que se ingresa el dinero de la pensión cambian.

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