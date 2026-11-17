Metafuturo
Arranca la quinta edición de 'Metafuturo', el foro de debate de Atresmedia
Atresmedia pone en marcha, por quinto año consecutivo, el foro de reflexión de referencia para abordar el futuro.
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La quinta edición de 'Metafuturo' ya está en marcha volviendo a reunir un año más a destacadas personalidades con amplia influencia a nivel global para abordar los desafíos y retos a los que se enfrenta el mundo en los próximos años.
Atresmedia pone en marcha, por quinto año consecutivo, el foro de reflexión de referencia para abordar el futuro y en esta ocasión con la participación del ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau; la Premio Nobel Shirin Ebady; el escritor y Premio Princesa de Asturias Michael Ignatieff; los medallistas olímpicos Manel Estiarte y Gemma Mengual; el exárbitro Pierluigi Colina y el filósofo Byung-Chul Han.
Metafuturo contará con una destacada representación de líderes políticos y económicos. Esta iniciativa se prolongará del 17 al 20 de noviembre en Madrid y Barcelona impulsadas por la excelente acogida de las ediciones anteriores.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
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