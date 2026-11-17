La quinta edición de 'Metafuturo' ya está en marcha volviendo a reunir un año más a destacadas personalidades con amplia influencia a nivel global para abordar los desafíos y retos a los que se enfrenta el mundo en los próximos años.

Atresmedia pone en marcha, por quinto año consecutivo, el foro de reflexión de referencia para abordar el futuro y en esta ocasión con la participación del ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau; la Premio Nobel Shirin Ebady; el escritor y Premio Princesa de Asturias Michael Ignatieff; los medallistas olímpicos Manel Estiarte y Gemma Mengual; el exárbitro Pierluigi Colina y el filósofo Byung-Chul Han.

Metafuturo contará con una destacada representación de líderes políticos y económicos. Esta iniciativa se prolongará del 17 al 20 de noviembre en Madrid y Barcelona impulsadas por la excelente acogida de las ediciones anteriores.

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