Nueva reunión del presidente de Canarias, Fernando Clavijo con la parte del Ejecutivo con competencias en inmigración. La situación en El Hierro es límite, después de un fin de semana en el que se registraron siete cayucos con más de 1.200 migrantes a bordo, una de las mayores cifras registradas en un solo día.

El encuentro está presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Es la segunda reunión que mantienen en este sentido, de la primera Clavijo dijo salir satisfecho después de que el Ejecutivo declarase la emergencia migratoria en Canarias, con la aportación al archipiélago de 15,18 millones de euros, y se comprometiera a dotar a las islas de un refuerzo sanitario proporcionado por Cruz Roja con un millón de euros adicionales, entre otras medidas.

El problema es que después de ese primer encuentro la situación no es que mejorase sino que "ha empeorado", según Clavijo. Desde el gobierno autonómico han asegurado que los compromisos adquiridos en la primera interministerial no se han cumplido en su totalidad y que las islas siguen esperando los refuerzos sanitarios necesarios para abordar la situación en El Hierro, cuyos servicios asistenciales están sometidos a mucha presión. Ante este escenario, Clavijo ha vuelto a elevar el tono hacia el Gobierno central, al que ha pedido que active cuanto antes los refuerzos prometidos, mientras que ha avanzado que pedirá al Ejecutivo en esta segunda reunión que acredita que España ha pedido el despliegue de Frontex en las costas de Senegal y Gambia.

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