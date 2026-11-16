Antena 3 Noticias ha accedido en primicia a nuevos audios de las declaraciones de varios mandos policiales ante la jueza Tardón el pasado 12 de noviembre en la Audiencia Nacional, el mismo día que la magistrada decidió imputar al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Es el primer imputado del caso en el que se investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Durante la declaración, los tres mandos policiales insistieron en que no fueron informados de lo que estaba a punto de suceder la mañana del 30 de julio a pesar de los avisos. Uno de los mandos, que es jefe regional de operaciones, aseguró ante la jueza que nadie les avisó de nada antes. "Lo que yo sé es que la Delegación del Gobierno no trasladó a la Policía Nacional la alerta del CNI". En los audios se escucha como la jueza, ante esta afirmación, subraya: "La coordinación correspondía a la Delegación del Gobierno".

El jefe del puesto fronterizo tampoco sabía nada, ni siquiera "oficiosamente". E insiste en que en el correo con el análisis de riesgo no había medidas preventivas, ni instrucciones de reporte, ni refuerzo de personal. "Se lo pusimos muy fácil. No se hizo nada", señala.

Un inspector de Policía apunta también a la pasividad, incluso a la complicidad de las fuerzas de seguridad marroquíes: "Veo que están formando postes, que están pastoreando a las masas de gente que se acercan al espigón por lado marroquí. Tienen gente de uniforme como paisano".

Precisamente hoy se ha sabido que hasta tres informes (CNI, Policía Nacional y Guardia Civil) han llegado a la mesa de la jueza, con algunas contradicciones. El CNI cree que "no hay evidencias" de que el Gobierno de Marruecos instigase el ataque mientras que la Policía ha identificado a varios mandos marroquíes que estuvieron de paisano en la frontera: algunos animaron a los migrantes a cruzar.

Mientras tanto, en Ceuta, también siguen las investigaciones: el Tribunal de Instancia nº 4 ha abierto diligencias previas tras la denuncia de Hazte Oír por "la profanación del santuario de la Virgen del Rosario y Fray Leopoldo, en el monte de Ceuta, que apareció destrozado el pasado 18 de septiembre" y que podría tener relación con la entrada masiva. En un auto de 13 de noviembre, la jueza ordena a la Guardia Civil que esclarezca los hechos.