Colau dice que habría pedido más exigencias en materia anticorrupción a Pedro Sánchez tras los casos de Cerdán y Ábalos

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, se ha manifestado sobre corrupción en una entrevista en el podcast 'The wild project'. Colau señala que ella hubiera puesto más exigencias al PSOE en materia anticorrupción a las planteadas por Sumar ante la trama Koldo que afectaron a los exdirigentes del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Además, señala que en caso de que las presuntas irregularidades afectaran al PSOE de forma estructural en vez de casos concretos, es motivo de ruptura del Ejecutivo de coalición.

"Tolerancia cero ante la corrupción"

Ada Colau detalla que ella siempre aboga por "tolerancia cero" ante la corrupción y que habría demandado "más medidas anticorrupción o más explicaciones" ante casos de gravedad como los que salpicaron al PSOE en la legislatura.

Cuestionada sobre el caso de Santos Cerdán, Ada Colau ha explicado que Sumar ya planteó que "nadie sospechoso de corrupción puede estar en este gobierno", a la vez que ha recordado que el exsecretario de Organización y también el exministro Ábalos "fue apartado inmediatamente".

"No hay una respuesta única"

"Depende de si hay un caso concreto donde está muy individualizado en una o dos personas. Estas dos personas se apartan inmediatamente y tolerancia cero y que sean investigadas condenadas lo que sea. Otra cosa es que haya algo más generalizado, o sea, son dos situaciones diferentes", ha señalado. De esta manera, explica que se tiene que tener decisiones ponderadas porque "no hay una respuesta única" cuando aparecen casos de corrupción que salpiquen al PSOE.

"Comprometer toda una acción de gobierno donde se están haciendo cosas buenas, como subir el salario mínimo, una reforma laboral, mejorar la dependencia... Suspender toda esa actividad de gobierno porque ha habido un caso de corrupción que has podido apartarlo y sacarlo inmediatamente del gobierno, son dos cosas. Tienes que valorar en la balanza en cada ocasión, valorar efectivamente qué pesa más", ha argumentado.

Caso Zapatero

En cuanto a la situación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el caso Plus Ultra, Colau ha dicho que es posible que sea legal que tenga joyas en su despacho como obsequio de Arabia Saudí, pero a ella "no le gusta". "No hay nadie cercano a mí que le pase de tener joyas por más de un millón de euros. Entonces te digo, en política ya no es solo una cuestión de qué es judicial o qué es corrupción, es que lo que decíamos de que hay que predicar con el ejemplo", ha reflexionado señalando que un "político tiene que ser moral".

"Me propusieron ser ministra en el Gobierno de Sánchez"

Entre todos los temas abordados en la entrevista, Colau ha contado que cuando dejó de ser Alcaldesa de Barcelona, le propusieron ser ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, ante lo que detalla, "dije que no".