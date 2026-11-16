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Pedro Sánchez recibe a Lula en su primera visita a España desde que fue reelegido en Brasil

Por la afonía del presidente brasileño, han cancelado el mitin.

Imagen de Pedro Sánchez y Lula da Silva

Pedro Sánchez recibe a Lula en su primera visita a España desde que fue reelegido en Brasil | EFE

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Alba Gutiérrez
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido al presidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva, que ha viajado a España para apoyar al líder del PSOE ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

Lula ha llegado a España desde Filipinas, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AESAN), y estaba previsto inicialmente que, además de la reunión en Moncloa, participase en un acto de apoyo a Sánchez organizado por el PSOE en el marco de la campaña electoral para el 29N.

Sin embargo, este acto se ha suspendido debido a una afonía del presidente brasileño. Sánchez ha recibido a Lula en la escalinata de acceso al edificio principal del complejo de la Moncloa y ambos se han fundido en un abrazo y han posado para las cámaras mientras conversaban de forma distendida.

Después, han accedido al interior y han vuelto a posar para los fotógrafos estrechando fuertemente sus manos antes del inicio de la reunión. Esta visita es la primera del presidente brasileño a España desde que ganó las elecciones el pasado mes de octubre. En este encuentro, estaba previsto que abordasen las relaciones bilaterales y la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, entre otros asuntos.

Pero más allá de esa reunión institucional, el viaje de Lula tiene el objetivo de respaldar a Sánchez ante las elecciones del 29 de noviembre. Sánchez está aludiendo en la mayoría de sus mítines a la victoria de Lula en Brasil en las elecciones presidenciales del pasado 25 de octubre, cuando las encuestas daban como favorito a Flavio Bolsonaro, subrayando que si él pudo remontar, también es posible que el PSOE venza en los comicios.

La "amenaza ultraderechista"

Durante su encuentro, ambos mandatarios han coincidido en la necesidad de defender las instituciones democráticas y la cohesión social "frente a la amenaza ultraderechista". Así lo trasladan fuentes de Moncloa.

Sánchez y Lula, que coinciden en la defensa del sistema multilateral, han conversado sobre el futuro de las Naciones Unidas y el orden internacional y también sobre la agenda bilateral para seguir reforzando los vínculos económicos y sociales entre ambos países.

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