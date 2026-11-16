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Feijóo propone una 'ley de nietos' para que los expulsados por ETA puedan votar en País Vasco y Navarra

Feijóo propone reformar la ley electoral y permitir que las personas que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por el terrorismo de ETA puedan volver a votar en sus municipios de origen.

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo propone una 'ley de nietos' para que los expulsados por ETA puedan votar en País Vasco y Navarra | Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, propone este lunes una 'ley de nietos' vasca para permitir que las personas que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por las amenazas y la violencia de ETA puedan volver a votar en los municipios en los que estaban empadronadas, según han avanzado fuentes de la dirección nacional del partido.

Feijóo anunciará esta iniciativa durante un acto de campaña en Pamplona, dentro de su recorrido electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La propuesta figura en el punto 132 del programa electoral del PP y contempla una reforma de la legislación electoral para facilitar la participación voluntaria de quienes se vieron obligados a trasladar su residencia por el terrorismo.

Según fuentes de Génova, la medida lleva meses preparándose con distintos sectores y pretende recuperar el derecho al voto en sus localidades de origen de aquellas personas que abandonaron Euskadi durante los años de mayor actividad de ETA.

El compromiso se extiende también a quienes tuvieron que marcharse de Navarra por las mismas circunstancias.

La iniciativa supondría modificar el marco electoral vigente, que vincula el ejercicio del voto en las elecciones municipales y autonómicas a los requisitos de residencia y empadronamiento establecidos legalmente.

Feijóo viajará a Guipúzcoa tras las agresiones a miembros del PP

El anuncio tendrá lugar en Pamplona, donde Feijóo participará en un acto junto a dirigentes del PP y de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Desde Génova destacan que tanto el Gobierno autonómico como el Ayuntamiento de Pamplona se sustentan en acuerdos políticos entre el PSOE y EH Bildu.

La propuesta se produce, además, un día antes de que el líder popular visite Guipúzcoa para respaldar al candidato del PP al Congreso por esta circunscripción, Jon Echeverría, después de los últimos incidentes registrados durante la campaña electoral.

Echeverría sufrió este sábado un ataque durante un acto en Hernani, días después de que dos integrantes de Nuevas Generaciones denunciaran agresiones en Baracaldo.

Tras estos episodios, Feijóo aseguró en sus redes sociales que su formación no se dejaría intimidar y mantendría sus actividades electorales.

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