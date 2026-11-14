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CANCELACIÓN VUELOS

El parón aéreo en EEUU deja cuatro vuelos cancelados en Madrid y Barcelona

La suspensión de los despegues durante cuatro horas por un fallo en los sistemas de control aéreo afectó a conexiones de Delta, Iberia y United Airlines, aunque el espacio aéreo estadounidense ya ha reabierto.

Imgen de archivo del aeropuerto de Barajas.

Imgen de archivo del aeropuerto de Barajas. Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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El fallo en los sistemas de telecomunicaciones del control del tráfico aéreo de Estados Unidos ha provocado la cancelación de cuatro vuelos este sábado en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. La incidencia obligó a suspender los despegues en territorio estadounidense durante aproximadamente cuatro horas y tuvo repercusiones en las conexiones entre España y el país norteamericano.

Según ha informado Aena, las cancelaciones han afectado a operaciones de Delta, Iberia y United Airlines. En el aeropuerto madrileño, se ha suspendido una salida de Delta con destino a Atlanta, prevista para las 12:20 horas, y la llegada de un vuelo de Iberia procedente de Chicago, programada para las 8:45 horas.

En Barcelona, las cancelaciones corresponden a un avión de United Airlines procedente de Chicago, cuya llegada estaba prevista para las 12:15 horas, y a su correspondiente vuelo de salida.

Ante esta situación, Aena ha recomendado a los pasajeros que tengan previsto viajar desde o hacia Estados Unidos que consulten el estado de sus vuelos directamente con las compañías aéreas.

Iberia recuperará la conexión con Chicago

Por su parte, Iberia ha señalado que ha podido operar todos los despegues y aterrizajes programados, salvo el vuelo IBE 0342 procedente de Chicago y con destino a Madrid, cuya operación prevé recuperar a lo largo de este sábado.

La aerolínea ha explicado que sus conexiones pudieron desarrollarse pese a la incidencia y que las principales consecuencias se concentraron en los vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Air Europa, por su parte, ha comunicado que el fallo no ha afectado a sus rutas y que no ha tenido que cancelar ninguna operación.

EEUU descarta un ciberataque

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ha levantado la orden de suspensión después de cuatro horas de paralización. La reapertura del espacio aéreo ha permitido recuperar progresivamente las operaciones, después de que la incidencia provocara miles de retrasos y cancelaciones en el país.

El problema se originó por una sobrecarga de datos en los antiguos sistemas de telecomunicaciones empleados por los servicios de control aéreo, que generó inconsistencias técnicas y obligó a detener los despegues como medida preventiva.

El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, ha atribuido el fallo a la antigüedad de la infraestructura tecnológica y ha reclamado al Congreso 50.000 millones de dólares para completar su renovación.

Duffy ha precisado que los aterrizajes no se vieron afectados y que los aviones que ya estaban en el aire pudieron tomar tierra con seguridad. En el momento en que se decretó la suspensión, más de 3.500 aeronaves se encontraban en vuelo.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha descartado que existan indicios de un ciberataque o de actividad sospechosa, aunque ha confirmado que la investigación continúa abierta para esclarecer las causas del fallo.

Las autoridades estadounidenses han insistido en que la seguridad de los pasajeros no estuvo comprometida durante la incidencia.

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