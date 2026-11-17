El Gobierno aprueba hoy martes una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5,3% para 2027, lo que situará la retribución mínima en 1.286 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.221 euros actuales. El incremento supondrá 65 euros más al mes, hasta alcanzar los 18.004 euros anuales, y llegará acompañado de una elevación del mínimo exento del IRPF para evitar que los trabajadores pierdan parte de la mejora salarial por el pago de impuestos.

La decisión del Ejecutivo supera en cuatro décimas la recomendación del comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, que había propuesto un aumento del 4,9%, hasta los 1.281 euros mensuales. Sin embargo, queda por debajo del 7% reclamado por CCOO y UGT. Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme se han opuesto a que la subida se apruebe antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una decisión por la que han acusado al Gobierno de actuar con fines electoralistas.

"Una subida del 75% desde que llegamos"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió este lunes el incremento del salario mínimo durante una entrevista en laSexta, en la que destacó el impacto que tendrá en las familias con menores ingresos.

Díaz aseguró que conoce bien "lo que supone para una familia trabajadora 65 euros más al mes" y calificó la revalorización de "buena noticia" para el conjunto del país. Además, reivindicó las subidas aprobadas durante los últimos años: "La subida que hemos hecho es del 75% desde que llegamos al Gobierno", afirmó.

El Ministerio de Trabajo sostiene que el aumento busca garantizar una remuneración suficiente para que los trabajadores y sus familias puedan mantener un nivel de vida digno. También pretende avanzar hacia el objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio, conforme a los compromisos de la Carta Social Europea.

La ministra ha expresado además su deseo de que esta mejora salarial se traslade a los convenios colectivos y ha pedido a las organizaciones empresariales que negocien con CCOO y UGT un nuevo acuerdo general que establezca recomendaciones sobre la evolución de los salarios durante los próximos años.

La subida del SMI estará exenta de IRPF

Una de las principales novedades anunciadas por el Gobierno es su intención de elevar nuevamente el mínimo exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de manera que el incremento salarial no quede reducido por las retenciones fiscales.

Díaz ha asegurado que los 65 euros adicionales llegarán "íntegra al bolsillo" de los trabajadores, aunque ha reconocido que alcanzar un acuerdo dentro del Gobierno no ha sido sencillo.

"La pelea siempre es intensa", ha afirmado la vicepresidenta, que ha admitido que no todos los integrantes del Ejecutivo estaban de acuerdo con la cuantía finalmente propuesta y que había quienes no querían "que lo subiéramos tanto".

La subida se aprobará mediante un real decreto en el Consejo de Ministros, antes del inicio de las elecciones generales del 29 de noviembre, tal y como pretendía el Ejecutivo.

Las reclamaciones de los sindicatos

Aunque CCOO y UGT habían solicitado un incremento superior, del 7%, una de sus principales reivindicaciones continúa siendo la reforma de las reglas de compensación y absorción de complementos salariales.

Los sindicatos denuncian que las empresas pueden neutralizar determinadas subidas del salario mínimo mediante la reducción de algunos complementos incluidos en las nóminas. Por ello, reclaman una modificación normativa que garantice que las revalorizaciones del SMI se traduzcan en mejoras salariales efectivas.

Las organizaciones sindicales también exigen al Gobierno que apruebe el refuerzo del registro horario, otra de las reformas laborales pendientes, y han advertido de que no firmarán nuevos acuerdos mientras no se cumplan ambos compromisos.

Presiona para aprobar el nuevo registro horario

La vicepresidenta segunda también ha aprovechado los días previos a las elecciones para reclamar al PSOE que desbloquee el real decreto destinado a reforzar el control de la jornada laboral.

Esta medida formaba parte inicialmente de la reforma que pretendía reducir la semana laboral de 40 a 37,5 horas, pero el proyecto fue rechazado en el Congreso en septiembre de 2025 con los votos de PP, Junts y Vox.

Tras aquel revés parlamentario, Trabajo decidió impulsar por separado el nuevo registro horario, que contempla un sistema digital e interoperable con la Inspección de Trabajo. Sin embargo, su aprobación quedó paralizada esta primavera después de un informe crítico sobre el reglamento elaborado por el ministerio.

"Yo tengo listo el Real Decreto, lo tengo en mi mesa. Si el Partido Socialista quiere aprobarlo, podemos hacerlo", aseguró Díaz este lunes, insistiendo en que la medida beneficiaría especialmente a las mujeres y a los trabajadores de los sectores más precarizados.

La aprobación de la subida del SMI llega, además, después de que la vicepresidenta anunciara su retirada de la carrera por la dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya continuidad queda en manos de Gilbert F. Houngbo.