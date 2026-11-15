Una multitudinaria manifestación recorre Cádiz por el derecho a la vivienda

Miles de personas han participado en la movilización que ha recorrido las calles de la capital gaditana con el objetivo de reclamar el acceso a una vivienda digna y asequible. La manifestación, ligada a las reivindicaciones de la huelga general del 11 de noviembre, se ha celebrado después de que el temporal provocado por la borrasca Charles obligara a aplazar la convocatoria inicial.

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La protesta ha comenzado en torno a las 12:30 horas y ha contado con la participación de sindicatos, asociaciones sociales y miembros de distintas formaciones políticas. El recorrido ha atravesado las principales avenidas de la ciudad hasta concluir en la plaza del Ayuntamiento. Entre las principales demandas figuran una reducción del 50 % de los alquileres, contratos de arrendamiento indefinidos y medidas contra la especulación inmobiliaria.

"La vivienda es un derecho no un negocio"

María Peñalver, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz, ha defendido al inicio de la movilización que la vivienda debe ser un derecho y no un negocio. Las reivindicaciones han ido más allá del mercado inmobiliario. Los asistentes han reclamado otros derechos sociales y laborales, como mejoras salariales y una mayor protección de los servicios públicos, especialmente de la sanidad y la educación. En este último ámbito, Hortensia Iglesias, representante de la Asamblea Andaluza de la Educación Pública, pedía más recursos para los centros educativos y una atención adecuada al alumnado con necesidades especiales. La de Cádiz no ha sido la única movilización celebrada este domingo en Andalucía. Córdoba también ha acogido una protesta que da continuidad a las reivindicaciones planteadas durante la jornada del 11N.

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