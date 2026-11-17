La quinta edición de Metafuturo ha arrancado con fuerza volviendo a reunir un año más a destacadas personalidades con amplia influencia a nivel global para abordar los desafíos y retos a los que se enfrenta el mundo en los próximos años. Durante cuatro días, se abordarán los principales retos del futuro de nuestra sociedad.

Esta cita se desarrollará en dos escenarios distintos. El Ateneu Barcelonès acoge la primera jornada, que se celebra hoy martes 17 de noviembre, y las cuatro jornadas restantes se celebrarán en el Ateneo de Madrid.

Durante cuatro jornadas, se abordarán los principales retos del futuro de nuestra sociedad de la mano de expertos nacionales e internacionales y de los representantes políticos, del miércoles 18 al viernes 20 de noviembre, más importantes de España.

La primera jornada del evento ha arrancado con el discurso de bienvenida del director ejecutivo de Atresmedia, Silvio González y con la ponencia de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona. Ponencia individual y conversación con Ana Cuesta.

En esta primera jornada de la quinta edición, ha intervenido el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau. En su charla, titulada 'Democracia, Humanidad y Poder en la era de la IA', Trudeau aborda con Diana Mata el panorama geopolítico del presente y el futuro. Durante sus diez años al frente del Gobierno de Canadá, Trudeau impulsó importantes avances sociales en el país, como la legalización de la eutanasia, el establecimiento del Beneficio por Hijos en Canadá

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