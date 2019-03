"Cospedal no quiso decir que solo los votantes del PP pagan la hipoteca"

La Secretaria General de los Populares, María Dolores de Cospedal, realizaba ayer unas polémicas declaraciones en el Congreso a puerta cerrada ante sus diputados. Los micrófonos recogían las palabras de Cospedal en las que afirmaba que "los votantes del PP dejan de comer antes de no pagar la hipoteca".

Vicente Martínez Pujalte, Portavoz de economía en el Congreso del PP, ha visitado el plató de Espejo Público, para ofrecer respuesta sobre la Ley Hipotecaria y su contenido, y ha aprovechado para desmentir que "la intención de Cospedal no era afirmar que solo los votantes del Partido Popular pagan la hipoteca.

"Yo estaba presente en la reunión, ella lo que dijo es que en España la protección no puede llegar a que cambiemos la cultura de pago y que a las familias que están haciendo esfuerzos las carguemos con más gastos", asegura Pujalte.

La ponencia encargada de redactar el proyecto de reforma hipotecaria y para paliar el problema de los desahucios ha dado el visto bueno al borrador elaborado por el PP, un texto que no contemplaba la dación en pago, sin introducir cambios ni propuestas del resto de grupos.

"El único gobierno que ha tomado medidas contra los desahucios el es Partido Popular"

El borrador, que ha contado sólo con el voto favorable del grupo popular, pasará ahora a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, que el próximo jueves celebrará una sesión para aprobar el proyecto de ley y remitirlo al Senado antes de su aprobación definitiva. La nueva ley podría entrar en vigor a finales de abril o principios de mayo.

Pujalte ha asegurado que "el problema no es la dación en pago, el problema es el paro que lleva a muchas familias a no pagar", y que nadie le ha "manifestado deseos de apoyar el texto que se va a aprobar" "ningún grupo político".

"El texto busca un equilibrio, busca ayudar socialmente a las familas que no pueden afrontar los gastos de la hipoteca, pero esta solución hay que hacerla compatible con otro marco que no cierre el acceso a la vivienda a nadie, que no se le niegue el crédito a quien quiera acceder a la vivienda", dice Pujalte. "Si se hubiese aceptado la dación en pago con carácter retroactivo se rompería el equilibrio"

"La nueva Ley Hipotecaria será generosa con las familias en problemas"

Familias afectadas por la crisis

"Si se hubiese aceptado la dación en pago con carácter retroactivo se rompería el equilibrio, eso supondría proteger a los que tienen capacidad de pago, y no tiene ningún sentido", "cuando un señor firmaba una hipoteca los ciudadanos sabían lo que estaban firmando, no como en las preferentes", asegura.

El Portavoz de economía insiste en que ayudarán aquellos que no puedan pagar las hipotecas por razones sobrevenidas, que se hayan visto directamente afectados por los efectos de la crisis"

"Cospedal no dijo que solo pagan hipotecas los del PP" Sobre las las previsiones del FMI para España, dice Martínez Pujalte que "hay que entenderlas", "es muy difícil transmitir optimismo con 6 millones de parados"

"La ILP con la dación en pago tal como está registrada protege a los hipotecados con la segunda vivienda", "el problema no es la dación en pago, el problema es el paro que lleva a muchas familias a no pagar"

Asegura Pujalte que el Grupo Popular ha recogido "el espírito de la iniciativa legislativa popular, los ciudadanos tienen protección, se paran desahucios y hay viviendas sociales".