"Estamos de apagones hasta los cojones": barrios de Sevilla sin luz por la marihuana

"Estamos de apagones hasta los cojones". Así, sin rodeos, lo dicen los vecinos de varios barrios humildes de Sevilla que llevan años sufriendo cortes de luz continuos. El hartazgo es total. En plena ola de calor, no pueden encender ni un ventilador, ni conservar la comida ni, siquiera, beber agua fría.

Las viviendas se convierten en auténticos hornos. "Me paso toda la noche sin dormir, y a las 6 de la mañana me voy a trabajar", lamenta un vecino. Una madre, angustiada, denuncia: "Tengo un bebé de cinco meses y no podemos estar 20 o 24 horas sin luz. Le va a dar algo a mi niña".

Sin aire acondicionado, comida estropeada y enfermos sin oxígeno

Muchos recurren a remedios caseros para aguantar el calor: "Cada media hora me pongo bajo el grifo". Otros, directamente, se refugian en el centro de salud: "Las personas mayores están aquí, con el aire acondicionado, porque en sus casas no pueden estar", asegura una de las integrantes de la plataforma Barrios Hartos.

La ansiedad y la impotencia crecen con cada apagón. Les está afectando a su salud física y mental. "Tengo que tirar la comida todos los días… ¿nos la va a pagar la compañía?", pregunta indignada una vecina. Se les estropea la comida en la nevera. Otro padre, desesperado, nos cuenta que tiene un hijo enfermo totalmente dependiente y necesita la cama eléctrica para moverlo. "Mi hijo tiene una minusvalía del 90%. Nos hartamos de llorar. Cumplir con vuestra obligación lo mismo que nosotros cumplimos con la nuestra", lanza el mensaje entre lágrimas. Algunos necesitan el respirador con oxígeno para sobrevivir y cuando se va la luz ponen en riesgo su vida. "Si no puede cargar el aparato de oxígeno, se muere. Aquí nos morimos".

La eléctrica culpa a los enganches ilegales de plantaciones de marihuana

Preguntamos a la empresa eléctrica y asegura que el origen de estos cortes está en los enganches ilegales de plantaciones de marihuana, que sobrecargan la red. Aseguran que cada semana abren cuatro expedientes por este motivo y que ya están tomando medidas como la instalación de centros de transformación para reforzar la potencia.

Dicen que, aunque pagan sus recibos, no reciben respuestas: "Mi marido se ha tirado 20 minutos llamando a la compañía y no le han cogido el teléfono. Son unos criminales", grita otra vecina. Mientras tanto, en los barrios afectados, la luz va y viene. Y la indignación solo va en aumento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.