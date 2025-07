Del caos ferroviario al caos en Barajas: ¿qué está pasando en nuestra red de transporte?

Miles de pasajeros afectados. Colas infinitas. Esperas de varias horas. Y pocas explicaciones. "Yo no había visto nunca algo así", "era demasiado", nos explican algunas de las personas que se encontraban en los controles de pasaporte. El colapso de la T4 provocó que muchos no llegaran a tiempo a las puertas de embarque, que perdieran vuelos y conexiones. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué provocó el problema? "Había mostradores vacíos, eso lo he visto yo", cuenta una pasajera. Es una denuncia que los sindicatos llevan meses haciendo: la falta de personal. Pero Interior insiste en que fue una incidencia puntual, provocada por un problema informático y la concentración de demasiados vuelos internacionales. El ministerio asegura que este verano se ha reforzado la plantilla de Barajas con 250 agentes.

El caos ferroviario

Apenas 48 horas antes de todo esto, el problema estaba en las vías, con trenes parados, estaciones colapsadas y unos 30.000 pasajeros afectados. Muchos de ellos pasaron la noche metidos en un vagón, sin luz, sin aire acondicionado y sin saber qué estaba pasando. "Explicaciones no nos han dado ninguna", "hay personas que han salido con cuadros de ansiedad", nos contaban de madrugada los propios afectados. Y de nuevo, nos hacemos la misma pregunta: ¿qué está pasando?

La Sagra, el punto crítico

Todo el problema parece que se concentra a la altura de La Sagra, en Toledo. Una zona por la que circulan todos los trenes que conectan Madrid con el Sur y donde ya hemos visto más de una incidencia. Adif dice que es un punto "altamente sensible" y que en los próximos días se realizarán los cambios necesarios en la catenaria para evitar que se produzcan más incidentes.

¿Quién ha provocado el caos ferroviario?

La duda, ahora, es quién fue el causante del caos ferroviario. La vicepresidenta María Jesús Montero ha insinuado que Ouigo podría ser el culpable de toda la incidencia. Pero hoy, la compañía francesa se defiende: "no hay ningún indicio que pueda demostrar que fue el tren la causa de la avería", asegura David Cortés, director de Seguridad de Ouigo España. Ouigo reconoce que su tren se paró en ese punto de La Sagra pero que fueron los cuatro trenes que tuvieron que detenerse detrás de él los que siguieron tirando de tensión en la catenaria. Y que el hilo de contacto del tren de Renfe (el último de todos los que había parados) se fundió. Lo que provocó que el resto de convoys pudieran reanudar la marcha y que ellos se quedaran allí inmovilizados.

