Ver la televisión gratuita, una carrera de obstáculos en las televisiones inteligentes

Mari Cruz solo quiere sentarse a ver la tele y disfrutar de su programa favorito: "Le estoy dando a todos los botones y nada", "le vuelvo a dar a ver si sale algo", "ahora me sale esto y no sé como quitarlo", pero eso es lo que suele pasarle al encender su televisor inteligente. Un menú lleno de opciones le separan de un gesto tan cotidiano como es elegir un canal de la TDT. A veces, Mari Cruz, lo da por perdido y otras pide ayuda. Su vecina Paqui sale a menudo al rescate "te lo voy a anotar en un papel porque a mí también me ha costado la vida", reconoce mientras le deja el televisor encendido y listo para ver cualquier canal.

Entre menús y botones: el desafío de ver la televisión gratuita

La escena se repite con frecuencia. "Más de una vez tocas donde no debes y ya la has liado", reconocen en la calle. Encontrar los canales gratuitos en los televisores modernos puede convertirse en un auténtico reto para muchas personas que también se sienten desbordadas por la cantidad de botones del mando a distancia. Al final, recurrir a familiares -"le digo, ponme esto que se ha estropeado" o lo vuelven a intentar apagando y encendiendo de nuevo el televisor. Una muestra de cómo la tecnología, pensada para facilitar la vida, puede terminar complicando algo tan sencillo como ver la televisión.

Campaña de UTECA para potenciar la televisión gratuita

Por todo ello, la campaña impulsada por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) busca sensibilizar sobre la importancia de garantizar un acceso más sencillo y visible a la televisión gratuita en las televisiones inteligentes. A través de esta iniciativa, la organización reclama que los canales en abierto sean tan fáciles de localizar y utilizar como las plataformas de pago. Los dos anuncios de la campaña ponen el foco en las dificultades que muchas personas encuentran para acceder a la televisión en abierto en los modelos conectados a internet, que ya están presentes en el 86 % de los hogares españoles.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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