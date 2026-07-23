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TAQUILLAS REFRIGERADAS

El mercado de siempre se reinventa: Jerez estrena taquillas refrigeradas para comprar por WhatsApp y recoger con un QR

El servicio es gratuito y está disponible hasta las nueve de la noche, una alternativa pensada para quienes trabajan por la mañana, tienen horarios complicados o, simplemente, no llegan a tiempo antes del cierre.

Taquillas refrigeradas en el Mercado de Abastos

El Mercado Central de Abastos pone en marcha un sistema de taquillas refrigeradas | Antena 3 Noticias

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Marta Ojeda
Publicado:

El olor a pescado fresco, el consejo del frutero o la conversación con el pescadero siguen formando parte de la experiencia de comprar en un mercado de abastos. En Jerez de la Frontera, esa tradición incorpora ahora un nuevo aliado: la tecnología.

El Mercado Central de Abastos ha puesto en marcha un sistema de taquillas refrigeradas que permite hacer la compra por teléfono o WhatsApp y recogerla más tarde mediante un código QR. Una iniciativa pensada para facilitar el día a día de quienes no pueden acercarse al mercado en horario de mañana y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades de venta para los comerciantes.

El funcionamiento es tan sencillo como práctico. El cliente realiza el pedido directamente a su puesto de confianza por teléfono o WhatsApp, recibe un código QR, y recoge la compra cuando mejor le convenga en las taquillas instaladas junto a la entrada de la calle Parada y Barreto. El servicio es gratuito y permite retirar los productos frescos hasta las nueve de la noche, varias horas después del cierre habitual.

La iniciativa responde a una realidad cada vez más habitual: jornadas laborales largas, horarios incompatibles y menos tiempo para hacer la compra. Frente a ese cambio de hábitos, el mercado apuesta por ofrecer más flexibilidad sin renunciar a aquello que lo distingue: el producto fresco, la atención personalizada y la relación directa entre comerciante y cliente. La diferencia es que ahora la compra espera al cliente, y no al revés.

Los primeros usuarios valoran especialmente esa comodidad. Pueden hacer el encargo durante la jornada laboral y recogerlo al salir del trabajo, sin prisas, y con la garantía de que la cadena de frío se mantiene en todo momento gracias a estas taquillas refrigeradas.

Porque innovar no siempre significa cambiarlo todo. A veces basta con encontrar la manera de que las tradiciones sigan teniendo sitio en la vida de hoy. En Jerez, el mercado de toda la vida sigue ofreciendo la misma calidad, el mismo trato y la misma confianza de siempre, solo que ahora, además, espera al cliente cuando mejor le viene.

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