El Gobierno aprueba el Plan Auto+ de ayudas al coche eléctrico: así serán los plazos y cómo solicitarlas

El programa Auto+ ha sido aprobado este martes por el Gobierno y dotado con 400 millones de euros contiene ayudas a los ciudadanos de hasta un máximo de 4.500 euros para la compra de coches eléctricos y de 5.000 destinados a furgonetas, aunque el importe puede alzarse para pymes y autónomos.

El Consejo de Ministros ha anunciado la aprobación de un real decreto que regula la concesión directa de ayudas en la compra de vehículos eléctricos y electrificados, que tiene carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero.

Las ayudas se destinan, por una parte, a personas físicas que no desarrollen una actividad económica y que subvenciona la compra de vehículos nuevos o de vehículos seminuevos con una antigüedad máxima de doce meses.

El otro tipo de ayuda está dirigida a empresas y personas físicas que lleven a cabo una actividad económica, permitiendo no solo la adquisición en propiedad, sino también operaciones de leasing financiero o renting.

Para el primer caso se aplican ayudas de 4.500 euros para turismos electrificados, 5.000 a furgonetas, 1.100 a motos y 1.500 a cuadriciclos, mientras que existen hasta tres distinciones en el segundo caso, en el que entran autónomos y microempresas, que cuentan con hasta 7.000 euros en el caso de coches en caso de determinadas obligaciones y los 12.000 euros en furgonetas.

El programa continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030 y las solicitudes se realizan mediante un sistema telemático que gestiona las mismas procedente del Ministerio de Industria y Turismo.

El titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las ayudas van dirigidas a "familias, autónomos, pymes y micropymes", y podrán gestionarse directamente o a través de concesionarios, empresas de 'renting' o del 'leasing' financiero.

Sobre la dotación del Auto+, Hereu ha señalado que no tienen "percepción" de que esos 400 millones de euros vayan a agotarse en septiembre, sino que cosnideran que se podrá "afrontar bien el año" con esa cifra. Además, recuerda que se sustenta en tres pilares: transformar las cadenas productivas nacionales para construir vehículos eléctricos, crear una red de recarga pública en todo el país e incentivar la demanda del vehículo eléctrico y electrificado para dinamizar este mercado.

El mercado de la automoción considera el real decreto un paso "fundamental"

Las grandes patronales de la industria automovilística en España, Anfac en el caso de los fabricantes, Ganvam en la distribución y Faconauto en los concesionarios, creen que estas bases reguladoras significan "un paso fundamental" de cara a acelerar aún más la electrificación en el país y aporta certidumbre a los compradores.

Anfac recalca en un comunicado que las ayudas del Auto+ son compatibles con los incentivos ofrecidos por las marcas, de hasta 1.000 euros, además de la deducción del IRPF de hasta el 15 % del importe de la compra, con un máximo de 3.000 euros por la compra de modelos electrificados. En conjunto, estos instrumentos "configuran un marco de apoyo sólido para acelerar la renovación del parque y estimular el mercado de vehículos electrificados", sostiene.

Sin embargo, Ganvam pide al Gobierno garantizar una dotación económica suficiente para cubrir la demanda, como mínimo, hasta final de año, mientras que Faconauto ha destacado que los concesionarios podrán transmitir una "explicación clara" para cada comprador.

Por su parte, el sector de las motos, representado por Anesdor, ha valorado de forma positiva el real decreto, aunque entiende que debería haberse incluido al ciclomotor en el programa y que el tope de 10.000 euros para las motos incluidas es "demasiado bajo y penaliza a las de mayores prestaciones".

Asimismo, UGT afirma que la aprobación del programa es una noticia positiva para el sector, pero ha lamentado que la aprobación de este programa ha sucedido ocho meses después de su anuncio, por lo que reclama celeridad para con su publicación en el BOE.