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Un collar de diamantes por 58.000 euros: así es una subasta de joyas exclusivas

Hemos asistido a una subasta de joyas con piezas de altísimo valor- como las intervenidas al expresidente Zapatero- en una de las casas más prestigiosas de España. ¿Cómo funciona una puja de este nivel?

Así funciona una subasta de joyas

¿Cómo funciona una subasta de joyas? | Antena 3 Noticias

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¿Cómo llega una joya valorada en decenas de miles de euros a manos de un comprador? Entramos en una de las casas de subastas más importantes y prestigiosas de España, Ansorena, en Madrid, para conocer desde dentro el proceso que sigue una pieza de alta joyería antes de que caiga el martillo y pase a un nuevo propietario.

Todo es muy discreto y confidencial. En la subasta de este mes salen a puja 560 lotes entre joyas y relojes. Preguntamos por las piezas más exclusivas. "Tenemos un collar de oro amarillo de 18 quilates con zafiros naturales. Su precio de salida son 59.000 euros", nos cuenta Alfonso Mato, director de la casa de subastas Ansorena.

Tasación, catálogo y pujas

Entre las más valiosas también destaca un collar de diamantes que parte de 58.000 euros. Vemos un diamante de alta pureza valorado en 50.000 euros, además de otra pulsera que saldrá en 20.000 euros.

Los particulares llevan las piezas a la casa de subastas para su venta. Pero antes de llegar a la puja, cada pieza pasa por un exhaustivo examen. "Tenemos un equipo de expertos gemólogos que valoran cada una de ellas con detalle y hacen una tasación para fijar un precio de salida. Una vez que se acuerde el valor, se firman las condiciones con el cliente. Después se prepara un catálogo con la descripción de cada pieza", nos explica Mato.

Subastas en vivo: por teléfono e Internet

Una vez catalogadas, las joyas se exponen para que los posibles compradores puedan verlas 20 días antes de la subasta. Y el día señalado: "hacemos subasta en vivo por internet. Los posibles compradores vienen a pujar en sala, pero también se puede hacer por internet o por teléfono", señala el director de Ansorena.

La casa organiza subastas todos los meses y en ellas conviven piezas asequibles con auténticas joyas de colección o históricas. "Hay piezas que salen por 100 euros hasta miles de euros", añade.

El perfil del comprador también es muy variado. Hay coleccionistas e inversores, pero también particulares que buscan una joya especial: "hay gente profesional, pero hay gente como tú o como yo que quiere comprar un anillo o un collar".

Sobre la pieza más cara que ha vendido la casa de subastas, Alfonso Mato prefiere mantener la discreción: "Para eso somos muy cautos, solemos ser muy confidenciales".

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