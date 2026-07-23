La mitad de perceptores del ingreso mínimo vital cobra otra ayuda pública y la AIReF pide revisar la simultaneidad

La mitad de los hogares beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) ha recibido al menos otra prestación en 2024, una simultaneidad que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pedido revisar para que no existan solapamientos.

Según los datos ofrecidos este jueves por la AIReF, el 51% de los hogares que perciben el IMV recibió en 2024 al menos otra prestación (el 16%, dos o más prestaciones adicionales), como puede ser el subsidio por desempleo, la ayuda más popular.

Para las autoridades, esto manifiesta que "existe margen de mejora en el encaje del IMV con el resto de prestaciones, lo que exige reforzar la coherencia del sistema entre coberturas para evitar solapamientos".

Específicamente, la AIReF se centra en el subsidio para mayores de 52 años, edad a partir de la cual esta ayuda se vuelve indefinida, permitiendo cobrarlo a los mayores de esa edad hasta el momento de su jubilación y cotizando por el 125 % de la base reguladora.

La percepción del IMV y del subsidio por desempleo se duplica entre los perceptores a partir de los 52 años, aclara la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, que ha señalado que se trata de "dos prestaciones que parecen atender a las mismas necesidades".

Por este motivo, "sería más claro para el ciudadano que cada necesidad estuviese cubierta por la prestación más adecuada". Además, la comparación con otros países europeos indica un margen de mejora, ya que "España combina una prestación relativamente elevada con resultados inferiores a la media europea en cobertura y reducción de la pobreza".

En concreto, el porcentaje de cobertura de la pobreza a través de prestaciones de último recurso en España es del 31 %, por debajo de la media europea (36 %).

El 52 % de los posibles beneficiarios no solicita el IMV

En 2025, el número de hogares perceptores del IMV ha incrementado un 16 %, "sigue siendo elevada" la tasa "non take-up (no participación)", ha afirmado la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, situándose en el 52 % el porcentaje de posibles beneficiarios que no solicitan la prestación.

También ha mejorado un 20 % los hogares que perciben el complemento de ayuda a la infancia (CAPI), si bien su tasa "non take-up" es del 71 %. "Si lo que se pretende es proteger de la pobreza a una parte de la población, la tasa "non take-up" sugiere que no se está siendo todo lo eficaz que se quería", ha señalado Olóndriz.