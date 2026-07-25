Cada vez más abuelos hacen testamento a favor de los nietos para que tengan casa: "Para los jóvenes comprar una vivienda es casi un imposible"

Hay poca oferta y los precios siguen al alza. Las inmobiliarias atienden a muchas personas diariamente que se interesan por una vivienda, por cuánto cuesta y por las condiciones que tienen.

Explica la abogada María Jesús Romero Bella: "Los abuelos, mira cómo ven el panorama actualmente, cuando hacen su testamento, directamente y con cargo al tercio de mejora, están dejando su casa a los nietos para que puedan independizarse. Los jóvenes no tienen capacidad de ahorro y con los sueldos que se pagan en España menos. El banco da solo un 80% para la compra. Tú tienes que tener el 20% más los gastos. Por eso muchos ancianos apuestan por dejar el legado a los nietos, ya que sus hijos suelen tener ya vivienda propia".

"Me parece muy bien dejarles a los nietos la herencia"

Amalia es una pensionista valenciana: "Mientras tú vivas la casa es tuya, pero tal y como está la vida, me parece muy bien dejarles a los nietos la herencia, ellos lo tienen difícil para comprar y para alquilar".

Nieves es una valenciana que tiene un nieto: "Siempre y cuando a los hijos no les haga falta, a mí me parece estupendo".

El patrimonio de la familia, las donaciones y las herencias, ayudan. Es una realidad que soluciona la vida a muchos jóvenes españoles. Explica un grupo de jóvenes: "Ahorrar es complicado, no se puede, vivimos alquilados en pisos compartidos. Así que, aunque suene mal, nos ayuda mucho el recibir una herencia o un piso familiar para poder emanciparnos".

Hay sentimientos encontrados, pero la alternativa de los nietos de recibir la herencia de los abuelos se da cada vez más, y es sin duda, una gran ventaja para optar a tener casa propia.

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