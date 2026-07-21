¿Te pueden impedir pagar en efectivo? Así puedes denunciarlo si te ocurre

En los últimos 3 años, la asociación Denaria ha acumulado más de 500 denuncias y consultas de ciudadanos que les han denegado poder pagar en efectivo en establecimientos.

Una asociación que su finalidad es defender el dinero en efectivo como un bien público para todas las personas y que se ha consolidado como una herramienta efectiva para garantizar este derecho.

"Este canal de denuncias va dirigido a toda aquella persona que tengan algún tipo de problema con la utilización del efectivo en sus actividades diarias", informa el presidente de Denaria, Javier Rupérez. Denuncias que son anónimas y gratuitas para cada denunciante "y pretenden perseguir que se cumpla ese derecho, que se haga respetar la ley que exige la aceptación del efectivo como sistema de pago en actividades económicas", añade el presidente de Denaria.

En estos últimos tres años el balance de Denaria es que han acumulado hasta 504 comunicaciones ciudadanas y, de todas ellas, 74 han sido tramitadas como denuncias formales por esta asociación tras la conformidad de los afectados.

En la web de esta plataforma se pueden encontrar los establecimientos de todo el país que rechazan este pago en efectivo y, desde la asociación, remarcan "tres años después de su puesta en marcha, el canal se ha consolidado como una herramienta eficaz al servicio de los ciudadanos. Cada comunicación que recibimos confirma que siguen produciéndose episodios de rechazo del efectivo tanto en la Administración Pública como en el sector privado, por lo que seguiremos trabajando para garantizar el derecho de todos a pagar en efectivo".

Además del formulario en su página web www.plataformadenaria.com/formulario-denuncias, los ciudadanos pueden presentar sus quejas a través del número de teléfono gratuito 900 20 44 20 y el correo electrónico denuncias@plataformadenaria.com.

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