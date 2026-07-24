Los divorcios bajan en España en 2025, mientras que la custodia compartida sigue consolidándose

El número de rupturas matrimoniales descendió en España durante 2025. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado año se contabilizaron 80.785 divorcios, lo que supone un descenso del 2,7% respecto a 2024. A pesar de esta bajada, el divorcio sigue siendo la forma más habitual de disolución matrimonial, ya que representa el 95,5% de todos los procesos, muy por encima de las separaciones y las nulidades.

En total, durante el año pasado también se registraron 2.872 separaciones y 27 nulidades matrimoniales. La mayoría de los divorcios, un 80,5% se resolvieron de mutuo acuerdo, mientras que el 19,5% restante fue contencioso. Además, sigue aumentando el uso de la vía notarial para formalizar estas rupturas: el 15,9% de los divorcios se realizaron mediante escritura pública, frente al 13,8% del año anterior.

De 40 a 49 años, quienes más se divorcian

En cuanto al perfil de quienes se divorciaron, la franja de edad con mayor número de casos fue la comprendida entre los 40 y los 49 años. La edad media de las mujeres en el momento del divorcio fue de 46,6 años, mientras que la de los hombre alcanzó los 49,1 años.

Uno de los aspectos más destacados del informe, es el avance de la custodia compartida. En los divorcios con hijos menores, esta modalidad se concedió en el 50,8% de los casos, superando por segundo año consecutivo, a la custodia exclusiva para la madre, que representó el 45,3%. La custodia exclusiva para el padre, quedó reducida al 3,4%.

Ceuta, la cifra más elevada

La tasa nacional de separaciones y divorcios se situó en 1,7 por cada mil habitantes. Ceuta registró la cifra más elevada, mientras que Castilla y León fue la comunidad con la tasa más baja. Estos datos confirman una ligera reducción de las rupturas matrimoniales y consolidan la tendencia hacia un mayor reparto de responsabilidades parentales tras el divorcio.

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