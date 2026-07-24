Cuánto me queda de paro con dos años cotizados: así puedes calcular tu prestación

Si has perdido recientemente el empleo quizá tengas la duda de cuántos meses de paro vas a disfrutar.

La respuesta no es solo una porque depende de varios factores como los días que tengas cotizados en los últimos seis años; que estés, realmente, en situación legal de desempleo, que estés inscrito como demandante de empleo o que cumplas con ciertos requisitos generales que marca el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Para calcular cuánto te corresponde de paro existe una regla clara:

Haber cotizado al menos 360 días. A partir de ese mínimo, la duración de la prestación aumenta según los días cotizados.

y, además, cumplir estas condiciones:

No puedes haber alcanzado la edad legal de jubilación : en 2026 se sitúa entre 65 y 66 años y medio, dependiendo de los años cotizados.

: en 2026 se sitúa entre 65 y 66 años y medio, dependiendo de los años cotizados. No trabajar a tiempo completo mientras cobras el paro: si tienes otro empleo nuevo a jornada completa, ya sea por cuenta ajena o propia, no podrás cobrarlo. Sí en el caso de que sea un trabajo a tiempo parcial, aunque en este caso el paro se reducirá según la s horas que trabajes.

mientras cobras el paro: si tienes otro empleo nuevo a jornada completa, ya sea por cuenta ajena o propia, no podrás cobrarlo. Sí en el caso de que sea un trabajo a tiempo parcial, aunque en este caso el paro se reducirá según la s horas que trabajes. No haber agotado previamente el derecho a paro : si ya has cobrado una prestación contributiva anterior, solo te contarán las cotizaciones no utilizadas.

: si ya has cobrado una prestación contributiva anterior, solo te contarán las cotizaciones no utilizadas. No recibir otra prestación que sea incompatible: Incapacidad temporal si proviene de un contrato activo, pensión contributiva de jubilación o prestación por cese de actividad si eres autónomo.

Si cumples todas las condiciones para cobrar, el SEPE aplicará la escala oficial de días relacionados con su prestación hasta un máximo de 24 meses. Quedaría de la siguiente manera:

De 360 a 539 días: puedes cobrar 120 días de paro, es decir, 4 meses.

De 540 a 719 días: te corresponden 180 días de prestación, 6 meses.

De 720 a 899 días: tendrás derecho a 240 días de paro, que son 8 meses.

De 900 a 1.079 días: podrás cobrar 300 días de prestación, unos 10 meses.

De 1.080 a 1.259 días: te asignan 360 días de paro equivalentes a 12 meses.

De 1.260 a 1.439 días: recibirás 420 días de prestación, es decir, 14 meses.

De 1.440 a 1.619 días: te corresponden 480 días de paro, 16 meses.

De 1.620 a 1.799 días: podrás cobrar 540 días de prestación, unos 18 meses.

De 1.800 a 1.979 días: tendrás derecho a 600 días de paro, lo que corresponde a 20 meses.

De 1.980 a 2.159 días: son 660 días de prestación, es decir, 22 meses.

Desde 2.160 días: puedes cobrar el máximo que son 720 días de paro, que son 24 meses.

¿Por qué se habla siempre de los dos años de cotización?

La referencia a los dos años de cotización es común porque es el primer tramo que supera el medio año de prestación. Si cuentas con menos de dos años cotizados, lo máximo que podrás cobrar son seis meses de paro. Sin embargo, si llegas a los 720 días, automáticamente pasas a tener 8 meses. De ahí que se convierta en un punto de referencia aunque no implique ningún derecho especial.

Además, el de los daños años es uno de los tramos más habituales en las solicitudes de prestación por desempleo ya que las empresas suelen encadenar contratos temporales hasta los dos años de cotización.

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