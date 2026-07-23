El BCE mantiene los tipos en el 2,25% y vigila el impacto de la guerra entre Irán y Estados Unidos

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés en el 2,25% en un momento marcado por la incertidumbre derivada del conflicto entre Irán y Estados Unidos y sus efectos sobre los mercados energéticos. La decisión, adoptada por unanimidad, llega después de que parte del Consejo de Gobierno planteara la posibilidad de una nueva subida ante el repunte del precio del petróleo tras el recrudecimiento de la situación en Oriente Medio.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha reconocido que algunos miembros del organismo defendieron endurecer de nuevo la política monetaria, aunque finalmente se optó por mantener los tipos sin cambios mientras se analiza la evolución económica durante los próximos meses.

La energía vuelve a centrar la preocupación

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, Lagarde explicó que la institución observa un escenario más incierto que el previsto hace apenas unas semanas. "Se han producido cambios bruscos en cuestión de días, no solo en la intensidad del conflicto, sino también en sus consecuencias sobre los precios de la energía", afirmó.

La presidenta del BCE señaló que la inflación muestra signos de moderación durante el segundo trimestre y destacó que la actividad del sector servicios ha mejorado, al tiempo que el aumento del gasto en defensa está impulsando parte de la producción industrial. Sin embargo, advirtió de que "el crecimiento seguirá siendo moderado a corto plazo".

El propio BCE subrayó en su comunicado que la volatilidad de los precios energéticos continúa siendo elevada y que todavía no se ha reflejado por completo el impacto del encarecimiento de la energía sobre la inflación.

El mercado ya mira a septiembre

La decisión del banco central deja ahora abierta la incógnita sobre los próximos movimientos de la política monetaria. Tras la subida de un cuarto de punto aprobada en la reunión anterior, buena parte del mercado esperaba una pausa para evaluar las consecuencias económicas del conflicto y del encarecimiento del petróleo.

Entre los analistas existe ahora el debate sobre si el BCE volverá a subir los tipos una o dos veces antes de que finalice el año. Desde Franklin Templeton consideran que el escenario más probable pasa por un nuevo incremento en septiembre, mientras que otros expertos apuestan por una estrategia más prudente debido a la debilidad del crecimiento económico de la eurozona.

Las últimas previsiones del BCE rebajan el crecimiento económico al 0,8% para 2026 y mantienen la incertidumbre sobre la evolución de la inflación, aunque la institución insiste en que está preparada para actuar con el objetivo de garantizar que los precios converjan hacia el objetivo del 2% a medio plazo.

Durante su comparecencia, Lagarde también quiso zanjar las especulaciones sobre una posible salida anticipada del organismo para concurrir a las elecciones francesas. "No van a dejar de verme antes de 2027. Cuando hay nubes en el horizonte, el capitán permanece en el barco".

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