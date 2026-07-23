Acceso directo y una posición destacada en la pantalla: la propuesta de UTECA para potenciar la televisión gratuita y tradicional

La campaña propuesta por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre el derecho a un mejor y mayor acceso a la televisión gratuita en los televisores conectados a internet. Los anuncios que promocionan esta campaña pretenden sobre todo, fomentar un acceso a la televisión gratuita y tradicional que sea tan directo como a las plataformas de pago. Los dos spots de la campaña ponen sobre la mesa la dificultad para encontrar los canales de televisión gratuita en los televisores, más modernos y actuales, los que ya tienen internet y que están presentes en el 86% de los hogares de nuestro país.

Mejorar el acceso directo

Según propone UTECA, la práctica de primar determinados contenidos en la pantalla de inicio o el mando sin tener en cuenta el interés general confronta con el derecho de la ciudadanía a acceder de forma rápida y sencilla a la oferta de canales de la TDT, Esta última es la única que facilita un acceso universal y gratuito a una diversidad y pluralidad de programas e informativos. Sin importar donde, cuando o cómo veas la televisión.

Fomentar los canales gratuitos en la pantalla de acceso de los televisores contribuye a avanzar en un derecho que es de todos, el de estar informados y el de acceder sin pago a contenidos de calidad. Además conseguir que la televisión más tradicional aparezca de una manera más sencilla en el mando de la televisión o en la pantalla contribuye a que los espectadores naveguen, indaguen e investiguen que contenidos ofrecen la multitud de canales de la televisión, sin necesidad de pagar por información o entretenimiento.

La campaña destaca que la complejidad del acceso a la televisión gratuita especialmente en las “Smart TV” contrasta con la penetración y el liderazgo absoluto de este modelo de televisión, que en muchos casos parece el gran olvidado. En la temporada recién concluida un 99% de la población ha conectado con los canales de la llamada televisión tradicional, lo que supone 47,1 millones de usuarios únicos, según datos medidos por Fifty5Blue.

Una televisión con futuro

Además, para el 94,6% de la ciudadanía la televisión gratuita un bien de interés general y el 79,4% cree que ejerce una función de cohesión social, según datos del Barómetro 2025 realizado por UTECA en colaboración con Dos 30 y Sigma Dos.

Las cifras dejan claro la importancia e influencia social de la televisión gratuita. Con esta campaña que hoy mismo se pone en marcha, se pretende revertir la situación... para que la televisión gratuita no sea la gran discriminada, para romper con su posición marginal o directamente escondida en las pantallas de inicio y en los mandos de los televisores conectados.

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