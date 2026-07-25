Galicia se consolida como el refugio climático del verano: "Dormir con manta en julio es un lujo"

Las imágenes hablan por sí solas. En A Mariña lucense vuelven las colas para acceder a la playa de As Catedrais. Santiago de Compostela registra cifras récord de visitantes. Y en las Rías Baixas, los paseos al atardecer se alargan con una temperatura que invita a ponerse una sudadera cuando cae el sol. El norte ya no es solo un destino de playa o de naturaleza; es también un refugio frente al calor.

La búsqueda del fresco se ha convertido en una de las principales motivaciones para elegir destino vacacional. Una familia llegada desde la Comunidad Valenciana resume esa sensación: todos pasean con sudadera. Explican que en su tierra el calor resulta asfixiante, mientras que en Galicia pueden disfrutar de la calle durante todo el día y, sobre todo, dormir sin aire acondicionado. Después de recorrer lugares como O Grove, aseguran que los atardeceres son "una maravilla" porque permiten seguir al aire libre cuando en otros puntos del país todavía cuesta incluso respirar.

La misma idea repiten una madre y su hija llegadas desde Madrid. En una ciudad acostumbrada a soportar noches tropicales durante semanas, reconocen que aquí no han necesitado encender el aire acondicionado del hotel y que incluso han dormido con manta. "Es un lujo", resumen.

También una pareja procedente de Murcia compara ambos escenarios. Hace apenas unos días convivían con temperaturas superiores a los 40 grados y describen el verano en su comunidad como "una tortura". Allí, explican, salir a caminar durante buena parte del día resulta prácticamente imposible. En Galicia, en cambio, disfrutan de rutas, terrazas y playas sin estar pendientes del termómetro. “En lugar de buscar el sur, ahora buscamos el norte”, concluyen.

La escena se repite incluso entre visitantes llegados desde Estados Unidos. Un grupo de turistas de Missouri destaca precisamente las temperaturas suaves como uno de los grandes atractivos de su viaje por Galicia.

El fenómeno ya no se limita a viajeros del centro peninsular. Cada vez son más los visitantes procedentes de Andalucía, Baleares o Canarias que eligen la costa lucense para escapar del calor. En A Mariña, uno de los destinos que más está notando este cambio, el incremento de turistas llegados desde zonas tradicionalmente asociadas al sol y la playa sorprende incluso a quienes llevan décadas observando la evolución del turismo. La llegada de visitantes se ha adelantado varias semanas respecto a otros veranos y el aumento de la demanda ya se deja notar en las carreteras, en las playas e incluso en los supermercados.

Algunos repiten año tras año e incluso han terminado comprando una segunda residencia para disfrutar de estancias más largas. Buscan playas menos masificadas, tranquilidad, buena gastronomía y, cada vez con más peso, un clima que les permita hacer algo tan cotidiano como dormir bien.

Los propios gallegos reconocen que viven una situación privilegiada. Una vecina lo resume con sencillez, "aquí se vive mejor y también se duerme mejor".

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