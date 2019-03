Toxo y Méndez defienden la huelga como una forma de luchar contra unas políticas "antisociales y suicidas"

CCOO, UGT y USO han animado esta noche a la ciudadanía a secundar la huelga general convocada para este miércoles, 14 de noviembre, para frenar "el suicidio económico y social" que trae la política del Gobierno de Mariano Rajoy y luchar contra el paro y la pobreza.



En el mitin convocado por estos sindicatos en la madrileña Puerta del Sol, donde se han concentrado parte de los piquetes que en las próximas horas se repartirán por la capital de España para informar sobre el derecho de huelga, los secretarios generales de estas organizaciones han solicitado la convocatoria un referéndum para que se dirima la legitimidad de la política del Ejecutivo.

Toxo diferencia entre los piquetes informativos, que son "los legales", y "los del miedo"

En palabras del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el Gobierno está aplicando "medidas suicidas" en el terreno económico y además ha incumplido su programa electoral, por lo cual "tiene que devolver", a través de la convocatoria de un referéndum, "la palabra a la ciudadanía".



En el arranque del segundo paro general que se convoca este año contra la política económica y social del Ejecutivo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha pedido a los españoles que este miércoles secunden una huelga de consumo y ha advertido a los empresarios para que no obstaculicen el ejercicio del derecho de huelga.



Por su parte, el secretario general de USO, Julio Salazar, expresó su convencimiento en que la jornada de huelga se convertirá en "una marea social que servirá para salir de la crisis y reponer los derechos sociales y la democracia" sustraída por el gobierno.



La huelga como medio para mantener el Estado Social

Los líderes sindicales coincidieron en señalar que el paro es el camino para detener la destrucción del Estado social y el sufrimiento gratuito que se está causando a la población por la aplicación de los recortes y medidas económicas emanadas desde Berlín por las élites neoliberales.



En su intervención, Toxo criticó las políticas de austeridad impuestas por la Comisión Europea, reivindicó los derechos conquistados con la movilización obrera y recordó a los empresarios que no utilicen el "piquete del miedo" para impedir el ejercicio de huelga y "amarrar a los trabajadores a su puesto de trabajo".

Méndez califica la huelga como un ejercicio de "autodefensa"

El dirigente de Comisiones Obreras indicó que las movilizaciones continuarán para luchar contra las medidas impuestas por "instituciones no democráticas" y reconoció que esta es un "huelga política", porque se opone a las leyes "suicidas" aprobadas por el Gobierno y pelea contra nuevas restricciones que pueden afectar a las pensiones, la sanidad u otros servicios sociales. "Claro que es una huelga política", contra unas políticas que consideró "antisociales".



Cándido Méndez también se refirió a las malas prácticas empresariales encaminadas a restringir el derecho de huelga y criticó las políticas impuestas por el Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea y las autoridades alemanas, a quienes solicitó que reconozcan su "fracaso" en el control del déficit.



El secretario general de UGT calificó la huelga como un ejercicio de "autodefensa" encaminado a preservar la "dignidad" de la población española y de los países europeos en que se ha convocado un paro general -Portugal, Chipre y Malta (además habrá paros parciales en otros países, como Grecia e Italia, o sectores)-.



Méndez cargó "contra los empresarios que pretenden atemorizar a los trabajadores amenazándoles con el despido para que no hagan huelga o, que de forma insidiosa, llaman uno a uno para saber si van a hacerla y así organizar el trabajo".



"Que sepan que ese comportamiento es ilegal", señaló, para llamar a los trabajadores a que "llamen a los sindicatos" en tal caso. "Procederemos a denunciar a las empresas ante los tribunales por conducta antidemocrática y antisindical", apostilló.



Por su parte, Toxo diferenció entre los piquetes informativos, que son "los legales", y "los del miedo", que, según dijo, están en las empresas para amedrentar a los trabajadores. Por ello, llamó a los representantes sindicales a "ayudar a superar el miedo a estos trabajadores" y "convencerles" de que la huelga es una "inversión".



De esta manera, los sindicatos de la huelga general dieron su tradicional pistoletazo de salida al de 24 horas, antes de que a las 00.00 horas comience de manera oficial. "Se inicia una larga jornada que va a ser un hito en la historia del sindicalismo europeo", señaló Toxo resumiendo el sentir de los convocantes.



Llamamiento a no consumir

Ambos líderes llamaron también a que la huelga general sea, en el marco de la jornada de protestas en Europa convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), algo más que un paro laboral, e instaron a los ciudadanos a no consumir desde la media noche.



"Que todos los ciudadanos piensen que si no han comprado lo que necesitan hoy que no compren hasta pasado mañana. Que estén los pasillos de los centros comerciales más solos que la una en solidaridad con los que no podrán comprar ni el 13, ni 14 ni el 15 de noviembre porque sus rentas nos les llegan ni al 12 de cada mes", espetó Méndez.