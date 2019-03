Los sindicatos advierten de que el 1 de mayo puede haber otro 'anuncio'

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han advertido este viernes de que el 1 de mayo, Día del Trabajo, "podría haber un nuevo anuncio" de los sindicatos si el Gobierno no mueve ficha antes de esa fecha y abre una negociación para corregir sustancialmente la reforma laboral.

En declaraciones a varios medios de comunicación, Toxo y Méndez no desvelaron si ese anuncio podría ser la convocatoria de una nueva huelga general, pero tampoco lo han descartado. En todo caso, han precisado que ven "prematuro" que se hable ya de una próxima huelga general.

Así, de momento, los sindicatos prefieren situarse en el presente y confían en que el seguimiento "masivo" del paro general del jueves y las "multitudinarias" manifestaciones que lo acompañaron hagan que el Gobierno abra los ojos.

Así, Toxo espera que el Ejecutivo opte por convocar "de manera inmediata" a las organizaciones sindicales para reabrir un diálogo social ahora mismo roto. "Yo confío, igual soy muy ingenuo, en que hoy el Consejo de Ministros tome la decisión de retornar al diálogo social", ha subrayado el líder de CC.OO.

Toxo ha añadido que si el Gobierno no hace un gesto pronto, de aquí al 1 de mayo los sindicatos "madurarán" decisiones que ya tienen perfiladas, entre ellas una campaña intensa de información en los centros del trabajo. "Ese Primero de mayo podría haber un nuevo anuncio si de aquí a allí no hay respuesta", ha avisado el dirigente de CC.OO., a lo que Méndez ha agregado que, si el Ejecutivo no atiende sus llamamientos, mantendrán la confrontación.